Merate, dal 1° gennaio nuovi orari per gli uffici comunali

Dal 1° gennaio 2026 modifiche agli orari degli uffici comunali di Merate

Prevista un’estensione dell’orario pomeridiano fino alle 17.30 e l’apertura del sabato mattina fino alle 12.30

MERATE – Migliorare l’accessibilità oraria per i cittadini: è l’obiettivo dei nuovi orari degli uffici comunali che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

“La nuova organizzazione prevede un aumento complessivo delle ore di apertura, con un’estensione dell’orario pomeridiano fino alle 17.30 e l’apertura del sabato mattina fino alle 12.30″ spiegano dal Municipio.

Non solo. A differenza di quanto avvenuto finora il giorno di chiusura al pubblico sarà il mercoledì.

I nuovi orari saranno pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune, affissi presso gli uffici e nei luoghi e canali istituzionali preposti.