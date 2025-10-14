Merate, dal 20 ottobre chiude via Trento per lavori alla rete del gas

I lavori inizieranno il 20 ottobre e dureranno circa 45 giorni

L’assessore Muzio: “L’intervento è l’esito della diagnosi completa della rete gas cittadina condotta da Lereti con tecnologia Picarro, che ha evidenziato interventi urgenti e indifferibili”

MERATE – Prenderanno avvio lunedì 20 ottobre i lavori di rifacimento completo della rete di adduzione gas metano in via Trento.

L’intervento, a cura della ditta Eurocondotte Srl per conto del concessionario Lereti Spa, rientra tra le criticità emerse a seguito della diagnosi completa della rete gas cittadina condotta da Lereti con tecnologia Picarro, che ha permesso di individuare con precisione alcune criticità da risanare e la necessità di interventi urgenti e indifferibili in via Garibaldi (lavori già conclusi) e in via Trento.

“Il programma proseguirà successivamente lungo viale Cornaggia, di cui saranno fornite informazioni e aggiornamenti nelle prossime settimane” puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio. Che aggiunge: “L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza, consapevole che i disagi temporanei saranno compensati da un intervento di manutenzione fondamentale per la sicurezza della rete gas cittadina”.

I lavori, della durata di 45 giorni consecutivi, comporteranno delle modifiche alla disciplina della circolazione stradale al fine di permettere il normale svolgimento dell’intervento garantendo, allo stesso tempo, il minor disagio possibile agli utenti della strada.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere, via Trento sarà chiusa al traffico veicolare a partire dal civico 7 e per tratti di circa 50 metri, che si sposteranno progressivamente verso nord seguendo l’avanzamento del cantiere.

In particolar modo durante i lavori i veicoli provenienti da via Trieste diretti verso nord dovranno deviare lungo piazza Vittoria, via Roma, via Padre Paolo Arlati, piazza Don Minzoni, via Mameli e viale Cornaggia.

Sarà sempre garantito l’accesso pedonale in via Trento e quello veicolare verso piazza Prinetti.

Per quanto riguarda invece i residenti nella via, quest’ultimi potranno accedere con i propri veicoli da sud, regolarmente fino all’area di cantiere mentre da nord, in deroga al senso unico e a passo d’uomo, come previsto dall’ordinanza del Servizio di Polizia Locale n. 23 del 10/10/2025.

Alcuni stalli di sosta in piazza Don Minzoni saranno temporaneamente riservati ai residenti di via Trento per tutta la durata dei lavori.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA