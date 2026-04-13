Merate, disturbo della quiete pubblica in centro. Salvioni: “A breve misure di tutela”

Il sindaco Mattia Salvioni interviene sulla situazione di “movida” registrata nel fine settimana

“Sono in corso confronti a più livelli, con le forze dell’ordine, la Prefettura e i soggetti coinvolti, al fine di predisporre modalità e tipologie di intervento efficaci e sostenibili”

MERATE – “Sono attualmente in corso confronti a più livelli, con le Forze dell’Ordine, la Prefettura e Questura e i soggetti coinvolti, al fine di predisporre modalità e tipologie di intervento efficaci e sostenibili”. Così il sindaco Mattia Salvioni in merito agli episodi di disturbo alla quiete pubblica registrati in centro città nel fine settimana appena trascorso su cui ha chiesto conto anche il gruppo di opposizione di Prospettive per Merate con un’interrogazione.

Sottolineando come siano stati effettuati, nelle scorse settimane, e anche nella serata di sabato 11 aprile, controlli mirati da parte della Polizia Locale, sia all’interno dei locali interessati sia nei confronti delle persone e dei veicoli in transito nelle aree del centro, Salvioni annuncia che verranno adottate, a stretto giro, misure nell’ottica di “tutelare la quiete pubblica e la sicurezza, riconoscendo al contempo le attività economiche presenti sul territorio per un equilibrio tra la fruizione delle attività locali, oltre che la necessità delle ragazze e dei ragazzi di poter disporre di luoghi di incontro in cui trascorrere il tempo con amici e conoscenti nel rispetto delle regole della convivenza civile”.

Salvioni precisa inoltre come gli interventi predisposti finora dall’amministrazione comunale rientrano in “un’azione più ampia di monitoraggio volta a garantire il rispetto delle regole e la convivenza civile, al fine di verificare in un periodo di tempo consono l’evoluzione delle attività e dei comportamenti”.