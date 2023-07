Merate DiVino, la manifestazione fa il tutto esaurito: oltre 750 degustazioni

L’iniziativa alla seconda edizione è stata promossa dalla Pro Loco e dal consorzio Terre Lariane

Aperti anche i negozi del centro per lo shopping serale di inizio saldi

MERATE – Un successo ieri sera, sabato 8 luglio, in piazza Prinetti a Merate: la seconda edizione di “Merate DiVino”, la degustazione enogastronomica promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il “Consorzio Vini IGT Terre Lariane”, fa il pieno di presenze. Oltre 450 i percorsi di degustazione dei vini acquistati a cui si sommano gli oltre 300 biglietti singoli per la degustazione del gin: numeri in aumento rispetto alla edizione dello scorso anno.

Sei le cantine aderenti al “Consorzio Vini IGT Terre Lariane” per un totale di 16 etichette e diverse aziende agricole del territorio hanno proposto prodotti e sapori tipici; in aggiunta, per gli amanti del gin, anche Imbergin, il gin nato proprio ad Imbersago. Gli stand hanno preso posto in piazza, dove si è svolto il tour di degustazione delle etichette e di assaggi dei prodotti delle aziende agricole, il tutto accompagnato da musica jazz live e dj set. per un totale di 16 etichette ein aggiunta, per gli amanti del gin, anche Imbergin, il gin nato proprio ad Imbersago. Gli stand hanno preso posto in piazza, dove si è svolto il tour di degustazione delle etichette e di assaggi dei prodotti delle aziende agricole, il tutto accompagnato da musica jazz live e dj set.

In occasione della manifestazione sono restati aperti anche i negozi del centro per lo shopping serale dalle 20.30 alle 22.30. L’iniziativa è stata promossa in occasione dell’inizio dei saldi estivi.