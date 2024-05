Merate: domenica la marcia per la pace per le famiglie

L’iniziativa si terrà domenica 26 maggio con ritrovo alle 17 al parco del Cannocchiale

La marcia è promossa come primo passo concreto di impegno nell’educazione alla pace

MERATE – Le associazioni della Tavola per la pace del territorio meratese, insieme alla Tavola Lecchese per la pace, organizzano per domenica 26 maggio una marcia per la pace rivolta in modo particolare a famiglie con bambini da 0 a 14 anni.

L’iniziativa rientra nel percorso che le associazioni stanno portando avanti da più di due anni, a partire dall’inizio della guerra in Ucraina, per promuovere sul territorio il valore universale della pace.

La marcia viene proposta come primo passo concreto di impegno nell’educazione alla pace lanciato in occasione della fiaccolata del 2 marzo scorso, nella convinzione che la pace debba essere un valore primario da trasmettere alle nuove generazioni.

La manifestazione prenderà avvio alle 17 al parco del Cannocchiale, dal quale si partirà guidati dai ritmi di alcuni percussionisti che coinvolgeranno i bambini durante il cammino con l’intenzione di far sentire il proprio messaggio di pace attraverso le strade meratesi.

L’arrivo è previsto a Villa Grugana, sede delle iniziative educative del PIME, dove le associazioni presenti intratterranno i bambini e i ragazzi in attività ispirate al tema della pace.

La manifestazione si concluderà con un pic-nic al sacco e un momento di condivisione festosa nel parco della Villa. La conclusione è prevista per le 21.

L’iniziativa è promossa da Anpi Merate, Agesci – gruppo Cernusco 1°, associazione Arrissala, ALeG., DietroLaLavagna, L’altra metà del cielo, Emergency Merate-Lecco, Fondazione Pime, Officina Donna Olgiate Molgora, Parrocchia Sant’Ambrogio-Merate, Tavola Lecchese per la pace.