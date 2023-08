Merate, due tirocini formativi con Dote Comune

Due le proposte per i tirocini formativi: l’ufficio contabilità e il museo civico

Le domande vanno protocollate in Comune entro il 24 agosto

MERATE – Due tirocini formativi nell’ambito del progetto Dote Comune. E’ quanto propone l’amministrazione comunale offrendo la possibilità di svolgere un tirocinio formativo all’ufficio contabilità e uno al museo civico, entrambi della durata di 12 mesi.

Le domande di partecipazione vanno protocollate in Comune entro il 24 agosto via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.merate.lc.it oppure via Pec all’indirizzo: comune.merate@halleypec.it

E’ possibile presentarsi direttamente all’ufficio protocollo del Comune, ubicato in Piazza degli Eroi n. 3, nei seguenti orari: Lunedì 9.00 – 12.00; 15.30 – 16.30, Martedì 9.00 – 12.00; 15.30 – 16.30, Mercoledì 10.30 – 13.30 e Venerdì 10.30 – 13.30. Per informazioni generali: http://www.dotecomune.it

info@dotecomune.it telefono 02 72629640