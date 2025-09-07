Merate, è arrivata in oratorio la fiaccola benedetta da Papa Leone XIV

Una fiaccola speciale, che sancisce l’inizio dell’anno oratoriano e apre ai festeggiamenti per il 60esimo di fondazione dell’oratorio

Una quarantina i ragazzi che si sono recati in Vaticano per la benedizione del Papa

MERATE – E’ arrivata questa mattina – domenica 7 settembre – in oratorio a Merate la fiaccolata benedetta mercoledì da Papa Leone XIV, in Vaticano. Una fiaccola speciale, che sancisce l’inizio dell’anno oratoriano e apre ai festeggiamenti per il 60esimo di fondazione dell’oratorio San Giovanni Bosco e San Filippo Neri.

Una quarantina di ragazzi (dal 2011 in su), accompagnati da 14 autisti, sono partiti con sei pullman piccoli e un furgone adibito al trasporto viveri alla volta della città eterna per vivere l’esperienza.

“Grazie ai cuochi, agli autisti, agli adulti che hanno preso una settimana di ferie – dice il coadiutore don Davide Serra – la loro presenza non è affatto scontata, sono un buon esempio per i ragazzi. Grazie anche a quelle realtà imprenditoriali del territorio e non solo che ci hanno sostenuto materialmente e a livello di budget. Un grazie speciale anche a don Mauro e al sindaco che hanno voluto accompagnarci il giorno dell’udienza con il Papa, hanno condiviso con noi momento così bello, trasmettendo un segnale di presenza della comunità parrocchiale e civica”.