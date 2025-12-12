Merate, elfi e sfera magica di Natale in piazza sabato 13

Appuntamento sabato pomeriggio dalle 15.30 in piazza Prinetti

MERATE – Due elfi e una sfera magica, a modello di igloo, per accogliere e far giocare i bambini. E’ la nuova proposta, messa in campo dalla Pro Loco e dal Comune, per vivere al meglio l’atmosfera dei giorni che precedono il Natale.

L’appuntamento è per sabato 13 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 in piazza Prinetti: invitati d’onore i più piccoli che potranno incontrare degli elfi e giocare insieme a loro, passando un pomeriggio in allegria.

La proposta di iniziative per il fine settimana prevede per domenica 14 dicembre la presenza in piazza di Babbo Natale con cui sarà possibile scattare delle foto e ricevere delle caramelle.

Non solo. Da non perdere l’appuntamento con il carillon di campane a cura di Paolo Branchi. Il tour per la città partirà alle 8.45 dalla chiesa dell’ospedale per raggiungere mezz’ora dopo la chiesa di Brugarolo e dopo ancora Novate. Alle 10.45 è previsto l’arrivo a Pagnano mentre alle 11.45 sarà in prepositurale con i Vigili del Fuoco: il momento musicale sarà seguito dal concerto solenne delle campane della chiesa. Tappa anche alla Trattoria La Cava alle 13.30, mentre alle 16 sarà la volta di Piazza Prinetti (dove alle 16.30 è previsto l’arrivo di Santa Lucia a cui consegnare i doni per la Caritas). Dopodich èancora giro nelle frazioni con l’appuntamento a Sartirana alla chiesa vecchia e alle 19.15 al convento di Sabbioncello.

Sono stati invece annullati gli eventi previsti in origine, ovvero Acchiappa la stella e la discesa dei Babbi Natale acrobati dal tetto del Municipio.