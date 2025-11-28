Merate, estetica oncologica. La LILT offre consulenze e trattamenti gratuiti

Trattamenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti

“L’obiettivo è alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti delle terapie”

MERATE – Presso la sede di Merate, la LILT Associazione Provinciale di Lecco APS organizza, dal gennaio 2023, visite e trattamenti di estetica oncologica rivolti a persone che stanno seguendo cicli di cure.

Il servizio “Sportello Benessere” rientra nelle attività di prevenzione oncologica terziaria promosse dalla LILT e viene svolto da estetiste qualificate APEO, Associazione Professionale Estetica Oncologica, del territorio: Eleonora Sorcinelli e Roberta Ruggiu, già attive nei propri studi a Merate e Robbiate.

“È noto che le terapie oncologiche ottengono risultati sempre più efficaci; tuttavia, il loro carattere invasivo può accentuare effetti collaterali a livello cutaneo, come secchezza, rossori, prurito, macchie, caduta di capelli, ciglia e sopracciglia, alterazioni delle unghie, cicatrici e tensioni muscolari – continuano dalla LILT – Si tratta di effetti fastidiosi per la persona, talvolta dolorosi e invalidanti, al punto che in caso di tossicità cutanee particolarmente intense l’oncologo potrebbe decidere di sospendere temporaneamente la terapia”.

La Specialista in Estetica Oncologica APEO possiede le competenze teoriche e pratiche necessarie per offrire trattamenti di bellezza e benessere a persone che stanno affrontando terapie oncologiche.

“Nel 2017 abbiamo iniziato il corso APEO – raccontano Eleonora e Roberta – presso il Policlinico di Milano per diventare Specialiste in Estetica Oncologica (SEO). La motivazione che ci ha spinte a intraprendere questo percorso è stata la necessità di acquisire conoscenze specifiche per trattare gli effetti delle terapie oncologiche che avevamo già osservato su alcune nostre clienti, come la sindrome mani-piedi o il rush cutaneo. Anche una semplice manicure o pedicure, nel caso di pazienti oncologici, segue protocolli particolari e specifici”.

“Il corso, della durata di 120 ore, è stato tenuto da medici oncologi, principalmente dello IEO (Istituto Europeo Oncologico), dove è nato il primo ‘Spazio Benessere APEO’ – continuano a raccontare – Le lezioni erano sia teoriche sia pratiche, affrontando temi come la medicina biomolecolare, le malattie e le terapie oncologiche, le tossicità cutanee associate e le loro manifestazioni su mani, piedi e unghie. Durante la parte pratica, abbiamo studiato protocolli scientificamente validati e documentati in letteratura per trattare viso, mani e piedi, oltre a massaggi linfodrenanti e decontratturanti specifici per le persone che ne avevano bisogno”.

“In questi due anni di volontariato alla LILT con lo Sportello Benessere – aggiungono le due estetiste – abbiamo supportato numerose persone in terapia oncologica, aiutandole a gestire meglio le tossicità cutanee attraverso consigli mirati e trattamenti specifici, migliorando così la loro qualità di vita quotidiana”.

Lo Sportello Benessere, realizzato con il supporto del day hospital oncologico dell’Ospedale Mandic di Merate, offre consulenze e trattamenti estetici gratuiti a donne e uomini che stanno affrontando terapie oncologiche.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti finora, grazie alla preziosa collaborazione delle estetiste – conclude Paolo Ripamonti, presidente della LILT provinciale di Lecco – e ci auguriamo di poter ampliare ulteriormente il servizio, rendendolo accessibile a chi ancora non ne conosce l’esistenza. L’obiettivo è alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti delle terapie, contrastare gli inestetismi che incidono anche sulla sfera sociale e psicologica dei pazienti, e contribuire in modo concreto a migliorare la loro qualità di vita”.

Per informazioni ed appuntamenti: tel. 039 599623 – dal lunedì al venerdì ore 15-18.