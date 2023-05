Merate: gli allievi degli Amis di Pumpier al lavoro a San Rocco

L’intervento di pulizia è stato svolto sabato

Il progetto prevede la pulizia di tutta la sponda fino al ripristino del canale e delle dighe di sicurezza

MERATE – Intervento sabato scorso da parte degli allievi degli Amis di Pumpier de Meraa impegnati a pulire la sponda destra del lago di San Rocco. Il progetto, in collaborazione con il Comune di Merate, prevede la pulizia di tutta la sponda fino al ripristino del canale e delle dighe di sicurezza del laghetto di Sartirana.

Al momento, vista la primavera inoltrata, si è deciso di optare per un intervento di pulizia senza abbattimenti per non disturbare la fauna locale. Da ottobre ripartiranno i lavori a San Rocco con l’auspicio di avere molti nuovi volontari da istruire. L’associazione ha infatti di recente qualificato una ventina di volontari al corso base di Protezione Civile con l’intento di partecipare ad un corso AIB in autunno e costituire così un gruppo di antincendio boschivo a Merate.

Gli Amis di Pumpier, da sempre solerti nella collaborazione con le istituzioni e attenti alla sicurezza e al coinvolgimento dei volontari, stipuleranno poi una convenzione con il Parco del Curone che gestisce le emergenze nella zona del meratese.