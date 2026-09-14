Merate, gli auguri del sindaco per l’inizio delle lezioni: “La scuola è il luogo dove si cresce”

Questa mattina alle scuole medie Manzoni la tradizione cerimonia di inizio anno

“La scuola è il luogo in cui si cresce non soltanto attraverso lo studio, ma imparando ogni giorno il rispetto, la responsabilità e il valore dello stare insieme”

MERATE – “Continuate a essere, con il vostro entusiasmo, la vostra curiosità e il vostro impegno, un esempio per tutta la nostra città”. Così il sindaco Mattia Salvioni nel messaggio di buon inizio anno scolastico rivolto a tutte le studentesse e tutti gli studenti della città. Oggi, lunedì 14 settembre, è iniziato infatti un nuovo anno scolastico tra emozioni, cambiamenti, novità e trepidazioni.

“In questi primi giorni di scuola vogliamo essere vicini alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che hanno ripreso il loro percorso nelle scuole della città” ha sottolineato il primo cittadino che questa mattina, insieme all’assessore all’Istruzione e alla Cultura Patrizia Riva, ha preso parte all’intensa ed emozionante cerimonia di inizio anno alle scuole medie Manzoni, trovando poi il tempo di visitare anche i plessi delle scuole elementari di Montello, Sartirana e Pagnano.

“Nei prossimi giorni, insieme all’Assessora alla Cultura e Istruzione, proseguiremo questi momenti di incontro visitando anche tutti i plessi delle scuole paritarie e le scuole dell’infanzia di Merate. A tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi auguriamo di vivere un anno ricco di curiosità, scoperte, amicizie e nuove esperienze. La scuola è il luogo in cui si cresce non soltanto attraverso lo studio, ma imparando ogni giorno il rispetto, la responsabilità e il valore dello stare insieme”. Da qui l’augurio di “vivere un anno ricco di curiosità, scoperte, amicizie e nuove esperienze. La scuola è il luogo in cui si cresce non soltanto attraverso lo studio, ma imparando ogni giorno il rispetto, la responsabilità e il valore dello stare insieme”.

Riflessioni a cui si unisce la gratitudine: “Un grande grazie alle insegnanti e agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie che ogni giorno accompagnano i nostri studenti nel loro percorso”.

Salvioni ha infine ricordato i lavori in fase di ultimazione nella zona del polo scolastico delle superiori con la sistemazione della rotatoria tra via De Gasperi e via dei Lodovichi e lo spostamento delle fermate dagli autobus di linea: “Lavori che vanno nella direzione del potenziamento della sicurezza in quest’area”.