Merate. “Grazie a voi”: l’omaggio a medici e infermieri in mostra nelle vetrine dei negozi

Sinergia tra la scuola d’arte pura e applicata e l’associazione dei commercianti La nostra mela

Una mostra itinerante per i negozi della città per ringraziare chi ha combattuto e sta combattendo contro il Covid 19

MERATE – Una mostra itinerante per i negozi della città per ringraziare, anche solo simbolicamente, tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che hanno combattuto, e combattono tutt’ora, in prima linea contro il Covid 19. Da oggi, le vetrine dei negozi meratesi sono abbellite dai quadri dipinti a mano dagli allievi della scuola di arte pura e applicata di Merate che hanno dato vita al progetto “Grazie a voi”. Un omaggio agli operatori del mondo sanitario reso ancora più attuale in questi giorni, quando il coronavirus è tornato a far paura e a minare le nostre certezze e le nostre tranquillità con la ripresa dei contagi.

Sono 29 le opere (acquarelli e opere in ceramica) che verranno esposte, a turno, nelle vetrine dei commercianti nell’arco delle prossime settimane. Opere che raccontano, con la capacità che solo l’arte possiede di andare dritta al cuore e alla mente di chi osserva, l’impegno quotidiano e massacrante di chi ha combattuto e sta combattendo in prima linea contro il Covid.

Un progetto nato durante il lockdown

………“Questo progetto realizzato con opere dedicate ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, è il ringraziamento che l’associazione Arte Pura e Applicata, Fratelli Cernuschi di Merate, vuole dedicare a tutti coloro che si sono e ancora oggi si stanno prodigando per noi nella sfida con questo maledetto Covid 19 e per garantire la nostra sopravvivenza – fanno sapere dalla blasonata scuola d’arte cittadina -. È il nostro omaggio a tutti questi nuovi angeli che hanno reso evidente la loro tenacia, la loro forza ma anche la loro fragilità. Tutti noi li abbiamo guardati con grande ammirazione e speranza attraverso le immagini che ci venivano proposte; fra queste ne abbiamo scelte alcune, quelle che ci hanno colpito di più e le abbiamo trasformate in opere, ognuna con la propria tecnica e sensibilità artistica”.

Un progetto bellissimo che l’associazione di commercianti La Nostra Mela ha voluto abbracciare abbellendo le proprie vetrine con queste opere, condividendo il messaggio di ringraziamento e la speranza che l’arte possa non solo rendere più lieta l’anima in un momento in cui ce n’è tanto bisogno ma anche contribuire a far riflettere e a far capire che la battaglia contro il coronavirus la si vince tutti insieme.

Le opere verranno esposte in due tranche, ovvero dal 17 al 31 ottobre in una prima parte di negozi e dal 2 al 15 novembre nella restante parte di attività aderenti.