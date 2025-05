Merate: gruppi di cammino, che successo! Nuovo orario al giovedì

Da giovedì 8 maggio ritrovo posticipato alle 17

Sono 47 le passeggiate effettuata da settembre a oggi dai gruppi di cammino di Merate: un’esperienza che si è rivelata un vero successo

MERATE – Entrano in vigore gli orari estivi del gruppo di cammino di Merate con l’uscita del giovedì posticipata, a partire dall’8 maggio, alle 17. A darne notizia è l’amministrazione comunale cogliendo l’occasione per stilare un bilancio della proposta attiva in città da qualche mese.

“Il gruppo di cammino di Merate è ormai una realtà consolidata del nostro territorio, nella strategia di promozione della salute che l’Amministrazione ha inteso sostenere aderendo alla Rete Nazionale Città Sane” puntualizza il consigliere Franco Tortorella, rimarcando come dalla prima camminata del 26 settembre 2024 a oggi si sia sempre garantita, in ogni condizione metereologica, l’offerta bisettimanale e gratuita di un giro a piedi di circa 6-7 km, scortati dai walking leader.

47 le passeggiate finora garantire con un’adesione di oltre 110 camminatori che si distribuiscono negli appuntamenti del lunedì e del giovedì con una prevalenza dell’80% di donne (di cui 3 over 80) provenienti anche da fuori Merate.

Oltre a garantire la “razione settimanale” di attività fisica, i gruppi di cammino si sono rivelati delle preziose sentinelle per l’amministrazione comunale: percorrendo i principali sentieri del territorio comunale, i partecipanti hanno avuto modo di presidiarne lo stato segnalando a Palazzo eventuali criticità e opportunità di intervento. Non a caso, si è creato un bellissimo rapporto con i volontari del Lago di Sartirana, che garantiscono con passione la cura della Riserva e la praticabilità dei sentieri.

Il 4 giugno anche Merate parteciperà al 14esimo raduno dei gruppi di cammino delle Province di Monza e Lecco organizzato da Ats Brianza al Parco di Monza, con le nuove magliette garantite dai generosi sponsor della Fnp – Cisl, col contributo della Farmacia Griffini che ha regalato già lo zainetto in dotazione, oltre alla borraccia dell’Acel.

Con l’orario estivo resta invariata la partenza alle 9.30 il lunedì mattina mentre il giovedì il ritrovo è alle 17 per garantire così una maggiore adesione dei lavoratori. La partenza è sempre, puntuale, da Piazza Don Minzoni, davanti al centro sociale Teodolinda, per poi, attraverso il Parco Villa Belgioioso, raggiungere il secondo punto di raccolta, al parcheggio del cimitero.