Merate: i fuochi d’artificio chiudono la festa patronale di Sartirana

Lo spettacolo pirotecnico si è tenuto ieri sera, lunedì, in oratorio

I fuochi d’artificio sono stati rimodulati per tenere conto delle esigenze ambientali della riserva del lago di Sartirana

MERATE – Venti minuti abbondanti di spettacolo per una tradizione, quella dei fuochi d’artificio, che continua a mantenere fascino e attrattività.

Nonostante il temporale che si è abbattuto nella zona all’orario di cena, costringendo gli organizzatori a far saltare il momento riservato al ballo liscio, sono state tante le persone che si sono recate ieri sera, lunedì 29 giugno, all’oratorio di Sartirana per assistere allo spettacolo pirotecnico che, come di consueto, chiude la festa patronale di San Pietro.

Un momento atteso da molti e contestato da altri che, da anni ormai lamentano il disturbo creato dai fuochi alle specie animali presenti nella vicina riserva del lago di Sartirana. Una contrapposizione che ha portato gli organizzatori, d’accordo con il parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e il sindaco Mattia Salvioni, a rimodulare lo spettacolo eliminando i tre botti iniziali e finali, togliendo i giochi di luce e provando a limitare la complessiva rumorosità dello show.

Prima dei fuochi d’artificio sono stati estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi legata alla festa patronale: i 25 numeri estratti sono D 465, E 638, H 173, A 607, F 430, C 793, H 989, H 751, B 203, G 876, G 607, I 871, H 519, E 420, B 241, F 635, B 727, I 785, B 898, F 537, F 706, D 789, D 742, H 551 e D 708.

GALLERIA FOTOGRAFICA