Merate, il 17 gli alpini commemorano la battaglia di Nikolajewka

Appuntamento venerdì 17 gennaio alle 20 in piazza degli Eroi

La cerimonia di commemorazione della battaglia di Nikolajewka si concluderà con la celebrazione della messa in chiesa parrocchiale

MERATE – Battaglia di Nikolajewka: come a tradizione, il gruppo alpini di Merate, guidato dal capogruppo Claudio Ripamonti, commemorerà l’anniversario della storica battaglia avvenuta 82 anni fa con una grande celebrazione che si terrà venerdì 17 gennaio.

Il programma prevede l’ammassamento, alle 20, di fronte al municipio, in piazza degli Eroi, dove si terrà l’alzabandiera e l’onore ai Caduti.

Dopodiché partirà la fiaccolata che, passando per le vie del centro, porterà alla chiesa prepositurale di via Sant’Ambrogio per la celebrazione, alle 20.45, della messa a cui prenderà parte anche il Coro Stelutis di Brivio.