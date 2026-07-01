Merate, il 17 la cena con delitto per sostenere DietroLaLavagna

Appuntamento da non perdere il 17 luglio all’oratorio di Sartirana con il giallo “Omicidio in biblioteca”

In scena, tra una portata e l’altra, gli attori del gruppo teatrale Tempo di Carugate

MERATE – Una cena unica, un mistero da svelare e un giallo tutto da vivere. Dopo il successo raccolto nel 2025, torna anche quest’anno l’appuntamento con la Cena con il delitto organizzata dall’associazione DietroLaLavagna per sostenere i proprio progetti culturali e sociali offrendo un’insolita e affascinante occasione di svago e incontro.

L’appuntamento è per venerdì 17 luglio alle 19.30 all’oratorio di Sartirana dove il gruppo teatro Tempo di Carugate entrerà in scena con “Omicidio in biblioteca”, uno spettacolo intrigante e pieno di suspense. Tra una portata e l’altra della cena, preparata con cura dello staff dell’oratorio di Sartirana, ogni commensale potrà trasformarsi in investigatore, raccogliendo indizi e ascoltando gli alibi delle sei persone sospettate dell’omicidio.

La partecipazione prevede un costo di 30 euro comprensivo di cena e spettacolo: è necessario iscriversi entro il 12 luglio compilando il link di google:

https://forms.gle/xr7KBXQz94dpiSB16

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare Franca 335 5222614 o Rosy 338 6574677 oppure mandare una mail a info@dietrolalavagna.it