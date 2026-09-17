Merate, il Comune attiva il trasporto sociale comunale per gli over 65

Il servizio è rivolto agli over 65 che non dispongono di autonome possibilità di trasporto

Individuati dei criteri per accedere al trasporto sociale comunale che verrà effettuato dai messi

MERATE – Un servizio di trasporto sociale comunale destinato agli over 65 che devono effettuare delle prestazioni sanitarie, come visite, esami e controlli nelle strutture sanitarie del territorio comunale e non dispongono di autonome possibilità di trasporto. E’ quanto vuole organizzare l’amministrazione comunale, attivando un nuovo servizio riservato a determinate categorie di persone.

La questione è stata deliberata nella Giunta del 7 settembre durante la quale sono stati anche approvati i criteri per avvalersi del servizio: bisognerà avere più di 65 anni, essere residenti a Merate, essere totalmente autosufficienti (in grado cioè di salire e scendere in autonomia dall’auto e di accedere senza assistenza alla struttura sanitaria di destinazione) e non avere un mezzo proprio di trasporto. Non solo. Non bisognerà avere figli, familiari o persone di riferimento concretamente disponibili a effettuare l’accompagnamento e verrà data priorità alle persone sole e prive di una rete familiare o informale di supporto. Un occhio di riguardo verrà dato anche alle condizioni economiche del richiedente con priorità a chi ha un Isee pari o inferiore a 15mila euro. La possibilità di usufruire del servizio verrà infine riservata a massimo due trasporti al mese per il beneficiario.

Per accedere al servizio di Trasporto Sociale bisognerà fare richiesta, tramite apposito modulo reperibile sul sito del Comune, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Merate oppure attraverso l’Ufficio Protocollo del Comune di Merate: la domanda ha validità annuale.

Il servizio verrà svolto dai messi con mezzi comunali e sarà subordinato alla disponibilità e alla compatibilità del trasporto con le esigenze organizzative del Comune. Ciò vuol dire che la presentazione della domanda non comporta l’automatica concessione del servizio.

Una volta ammesso al servizio, il beneficiario potrà richiedere i singoli trasporti contattando l’Ufficio messi con congruo anticipo (almeno tre giorni prima) rispetto alla data dell’appuntamento sanitario.

L’Ufficio dei messi provvederà a verificare la disponibilità del servizio e a registrare la prenotazione. Qualora intervengano variazioni dei dati dichiarati nella domanda di accesso, il richiedente è tenuto a comunicarle tempestivamente al Comune.