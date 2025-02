Merate: il cortile del Castello trasformato, per San Valentino, nella Love Area

L’originale iniziativa della Pro Loco per festeggiare San Valentino

Parole e fotografie per celebrare l’amore in tutte le sue forme: ecco come partecipare

MERATE – Il cortile del Castello Prinetti trasformato in una suggestiva Love Area, un angolo dedicato a storie, emozioni e sorprese. La Pro Loco ha deciso di festeggiare, anche quest’anno, San Valentino, celebrando l’amore in ogni sua forma.

Da oggi, domenica 9 febbraio e fino a domenica prossima, 16 febbraio, sarà possibile partecipare all’iniziativa declinando il proprio amore in parole e fotografie.

La pioggia non ha scoraggiato i primi innamorati che già stamattina hanno voluto partecipare alla proposta approfittando dell’occasione per curiosare all’interno del cortile del Castello Prinetti, da poco messo in sicurezza per poter essere riaperto al pubblico.

All’interno della Love Area nel Castello Prinetti è possibile infatti scattare una foto che esprima il proprio concetto di amore, condividendola poi su instagram taggando la Pro Loco.

Non solo: è possibile anche scrivere un pensiero speciale e inserirlo nella Love Box. Si potrà decidere se partecipare a uno o a entrambi i concorsi: la frase più emozionante e la storia che riceverà più like sul profilo della Pro Loco vinceranno un aperitivo per due persone presso la Vineria.