In piazza in vista del 25 novembre, un messaggio che invita a rompere il silenzio

Un’iniziativa in forma statica in piazza degli Eroi, con l’installazione urbana che racconta le storie delle donne

MERATE – Non un corteo, né un’azione itinerante: il flash mob promosso dalla rete di associazioni Ora Basta si è svolto sabato mattina in forma statica, in piazza degli Eroi a Merate, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di riflessione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Al centro dell’iniziativa il posizionamento di un totem le cui facce riportano caratteristiche e segnali, spesso non sempre evidenti, di diverse forme di violenza – fisica, psicologica, economica e stalking. Franca Rosa e Isabella Mauri del gruppo Ora Basta spiegano: “Su ciascuna faccia è replicato anche il QRCode che rimanda al questionario I.S.A. sviluppato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con l’associazione Differenza Donna. Un test anonimo di autovalutazione del rischio, poichè alcune volte né chi subisce violenza e qualche volta, soprattutto nei casi di stalking, nemmeno chi la commette ha la percezione di quello che sta succedendo”.

L’iniziativa è stata l’occasione anche per “inaugurare” l’installazione urbana – a cura del gruppo artistico Riflesso – con il progetto “RIPARO – Voci Ritrovate”. Un percorso artistico e culturale che affida ad alcuni ombrelli il compito di dare spazio alle storie di donne che hanno vissuto esperienze di violenza e si sono rivolte allo sportello L’Altra Metà del Cielo – Telefono Donna per chiedere aiuto.

Gli ombrelli, color borgogna, sono collocati in diversi punti del centro cittadino. A ciascuno è associato un QR code che permette di ascoltare una testimonianza anonima. L’ombrello diventa così un simbolo di riparo, ma anche un invito a fermarsi e ad ascoltare voci che spesso restano invisibili.

La mattinata è stata scandita da testi e poesie scritte e interpretate da Stefano Panzeri. La partecipazione dei ragazzi degli istituti Agnesi e Viganò ha dato spazio anche alla presenza delle nuove generazioni, coinvolte nel percorso di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.