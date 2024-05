Merate, il maltempo rovina la festa: rinviato a settembre l’Holi Trip

Ad annunciare la sofferta decisione sono stati, sui social, gli stessi organizzatori

“Festa rimandata, viste le continue piogge, per garantire un festival divertente e senza disagi”

MERATE – Rimandato a settembre l’Holi Trip 2024. Il festival dei colori, promosso dall’associazione Apokas Paintball, era originariamente previsto per sabato 1° giugno, mantenendo fede all’ormai collaudata tradizione che voleva l’appuntamento più atteso dei giovanissimi coincidere, di fatto, con la fine dell’anno scolastico.

Le insistenti piogge delle ultime settimane e le condizioni meteo per i prossimi giorni, contrassegnate ancora da una forte instabilità, hanno portato però gli organizzatori a prendere la sofferta decisione di posticipare l’evento a fine estate. Il menù della festa prevedeva musica, divertimento e carri armati spara polveri colorate dalle 14 a mezzanotte: l’associazione aveva già ottenuto il via libera alla manifestazione, con tutte le autorizzazioni del caso, da parte della commissione pubblici spettacoli. Le condizioni meteo, con il terreno reso particolarmente fangoso e instabile dalla pioggia, hanno portato gli organizzatori a preferire di posticipare l’appuntamento.

La scelta, anticipata all’amministrazione comunale, è stata annunciata sui social, precisandone le motivazioni: “Viste le gravi piogge di questi ultimi giorni, per garantirvi un festival divertente e senza disagi, la direzione ha deciso di rimandare l’evento a settembre. La nuova data sarà annunciata prossimamente”.

Gli organizzatori hanno tenuto a precisare che le prevendite acquistate rimarranno sempre valide, mentre per chi non ha ancora acquistato il biglietto, la vendita continuerà per tutta l’estate.