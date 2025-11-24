Merate, il restauro svelato: rimesso a nuovo lo scalone Manzoni

L’inaugurazione dello scalone restaurato è prevista per sabato 29 novembre alle 11.30
Coinvolti anche gli studenti delle scuole medie del Manzoni
MERATE – E’ uno dei luoghi simbolo della città, riportato ora agli antichi splendori. E’ in programma sabato 29 novembre alle 11.30 l’inaugurazione dei restauri dello scalone affrescato del Collegio Manzoni, rimesso a nuovo dopo l’intervento di restauro, promosso dalla precedente amministrazione comunale di concerto con la Soprintendenza alle Belle Arti.
L’architetto Alessia Silvetti illustrerà i lavori di restauro effettuato, che ha riguardato la volta e le pareti laterali riscoprendo dei bellissimi affreschi offuscati dallo scorrere del tempo.
A impreziosire la cerimonia, il coinvolgimento degli studenti delle classi terze, coordinati dal prof. Lorenzo Proserpio, con un percorso storico artistico alla scoperta del Collegio che porta il nome dell’illustre scrittore, Alessandro Manzoni, che qui studiò.
Dalle 12 alle 13 sarà possibile effettuare una visita libera allo scalone, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14, si terranno le visite guidate “Il Collegio attraverso i secoli”, a cura degli studenti delle classi terze e del professor Lorenzo Proserpio.
La partecipazione alle visite guidate (in programma alle 14, 14.40 e 15.20) è gratuita, con prenotazione obbligatoria via e-mail all’indirizzo: eventi.culturali@comune.merate.lc.it