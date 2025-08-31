Merate in festa con i Vigili del Fuoco: “La vostra è una testimonianza autentica”

Questa mattina, domenica, la parata per le vie del centro dei Vigili del Fuoco di Merate

Il momento istituzionale si è tenuto all’interno del ricco programma del Fire Party

MERATE – Una testimonianza autentica di una vita vissuta vicino a chi è in difficoltà. Ha scomodato la parola del buon Samaritano don Mauro Malighetti durante la messa celebrata questa mattina, domenica 31 agosto, nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio, agghindata per l’occasione con un’enorme bandiera tricolore sulla facciata d’ingresso, in occasione della festa dei Vigili del Fuoco, promossa come da tradizione in occasione del Fire Party.

Nel ricco calendario di iniziative previste in via degli Alpini, dove ha sede la caserma dei Vigili del Fuoco (in via di ampliamento), questa mattina era infatti previsto il momento istituzionale di condivisione e partecipazione della cittadinanza con l’ammassamento in piazza Prinetti delle delegazioni partecipanti alla parata e l’inizio della sfilata, fino alla chiesa parrocchiale, passando per le vie del centro, accompagnati dalla banda musicale meratese.

Presenti alcuni sindaci del territorio, capitanati dal primo cittadino di Merate Mattia Salvioni, rappresentanti dell’Arma, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate, il numeroso gruppo degli allievi e diversi volontari della protezione civile. “Sono commosso nel vedere un così grande numero di allievi – le parole di esordio di don Mauro -. Siete di più dei seminaristi a Milano: pompieri 1 seminario 0” ha aggiunto usando una metafora calcistica -. E’ bello vedere così tanti giovani generosi che si mettono al servizio degli altri. Chissà se qualcuno si metterà anche al servizio del Signore”.

Nell’omelia il prevosto è poi tornato a parlare della testimonianza profonda offerta dai Vigili del Fuoco mettendo a paragone l’autenticità del loro servizio con le tante, troppe illusioni di una vita facile e comoda offerte dalla realtà di oggi. “Siamo alla ricerca di cose belle, di illusioni che ci narcotizzano, ma non ci danno respiro per una vera realizzazione. Vedendo voi non posso non pensare alla parola del buon Samaritano: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 12 mesi su 12 trovate tanti malcapitati di ogni genere e vi fate loro vicini, rischiando anche la vostra vita. Nella vostra esperienza non c’è spazio per l’illusione: dove far per forza emergere l’autenticità, non c’è tempo per le illusioni”.

Don Mauro ha continuato: “E mi commuove molto vedere questo gruppo di piccoli volontari che stanno crescendo con la logica dell’autenticità, accettando il sacrificio e la provocazione, senza lasciarsi incantare da storielle e favole. Per questo vi ringrazio della vostra testimonianza e della vostra capacità, controcorrente rispetto alla logica del chiudersi nel proprio guscio, di mettersi al servizio degli altri”.

Al termine del celebrazione eucaristica, Roberto Airoldi, storico vigile del fuoco d Merate, ha letto la preghiera dedicata a Santa Barbara.

Il fire Party prosegue fino a settimana prossima: l’appuntamento è per questo pomeriggio e per stasera con attività per i più piccoli, musica e buon cibo. Ricco il programma anche per il prossimo fine settimana con quattro serate da non perdere giovedì 4 (serata Valtellinese con BandSfroos), venerdì 5 (Teo e le Veline grasse), sabato 6 (Millenium 90-2000) e domenica 7 settembre (CantaMilano).

