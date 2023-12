Merate: in tanti in piazza per lo show di Babbo Natale acrobata

Babbo Natale insieme a due elfi si è calato dal tetto del Municipio

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, rientra nel calendario di Atmosfera di Natale

MERATE – Tutti con il naso all’insù nel pomeriggio di domenica per ammirare la discesa di Babbo Natale e degli elfi acrobati dal tetto del Municipio.

Uno spettacolo, promosso dalla Pro Loco nell’ambito delle iniziative inserite nella rassegna Atmosfera di Natale, che ha calamitato in centro città grandi e piccini, incuriositi e incantati dallo show di un Babbo Natale particolarmente agile che insieme ai suoi inseparabili elfi, si è calato dall’ultimo piano del Comune raggiungendo poi terra lanciando dal cielo caramelle e dolciumi per i bambini.

Le iniziative promosse dalla Pro Loco in vista delle festività natalizie proseguono settimana prossima con lo spettacolo di bolle giganti in piazza mentre domenica 17 l’appuntamento è in via degli Alpni con il mercatino degli hobbisti promosso in collaborazione con gli amici di Pumpier de Meraa.

Tra le bancarelle presenti ci sarà anche quella dell’oratorio del centro con in vendita i lavoretti realizzati dai bambini durante i laboratori di Avvento che termineranno proprio domenica prossima, quando verrà festeggiata anche Santa Lucia portando in piazza i doni, tra cui pannolini, pappe, pastina, biscotti e indumenti intimi 0-3 anni). I doni raccolti, così come i soldi ricavati dal mercatino, verranno devoluti al Cav, centro aiuto alla vita con sede a Novate.