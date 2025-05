Merate, inaugurati gli alloggi per disabili: “L’obiettivo è l’autonomia”

Si tratta di quattro alloggi ricavati all’interno di un grande appartamento

L’intervento di ristrutturazione è stato finanziato con i fondi Pnrr

MERATE – Inaugurazione questa mattina, mercoledì, degli alloggi destinati a persone con disabilità, ricavati all’interno del condominio di via Per Robbiate. Un progetto di autonomia e inclusione che ha visto coinvolti l’amministrazione comunale, l’ambito di Merate e Retesalute, uniti nel cogliere al balzo l’occasione fornita dai fondi messi a disposizione dal Pnrr per ristrutturare e allestire, con tanto di domotica, gli alloggi riservati a disabili.

Due gli appartamenti, di proprietà del Comune, coinvolti nell’intervento che ha portato alla creazione di un unico grande spazio, dotato di quattro stanze letto, un bagno, una cucina e un soggiorno, a cui si aggiunge un orto all’esterno.

Una delle stanze è già occupata a dimostrazione della necessità e della bontà di queste proposte che mirano a incentivare l’autonomia delle persone con disabilità promuovendone l’inserimento lavorativo e sociale. “E’ una bellissima iniziativa frutto dalla rete territoriale” le parole del sindaco Mattia Salvioni, che ha voluto far riferimento agli alloggi, inaugurati qualche settimana fa, a Lomagna nell’ambito dello stessa progettualità.

Un particolare a cui ha fatto rimando anche il presidente di Retesalute Roberto Corbetta che, con orgoglio, a fronte delle notizie di stampa che parlano del 50% dei fondi Pnrr inutilizzati, ha evidenziato la capacità di mettere a terra le idee, rimboccandosi le maniche per andare avanti con le progettualità.

Del resto, gli ha fatto eco Fabio Crippa, presidente dell’Ambito di Merate, “tra Meratese e Casatese c’è sempre stata una grande collaborazione che ha portato a risultati importanti”. Una capacità riconosciuta dal sottosegretario regionale Mauro Piazza che ha voluto ringraziare l’Ambito e Retesalute per gli interventi svolti, tali da denotare l’attitudine, tutta lombarda, a rispondere, con flessibilità e inventiva, alle sfide, anche in campo sociale.

A chiudere il giro di interventi don Eugenio Folcio, parroco di Novate, che ha benedetto la struttura citando le parole del Vangelo: “E’ importante pensare di essere al servizio degli altri e aver fiducia nel futuro. Mi piace poi soffermarmi su un gesto, spesso sottovalutato, che è quello di raccogliere i pezzi avanzati per non sprecare niente”.