Merate, istituto Frisia: positivi al Covid due dipendenti

Tutti negativi i tamponi effettuati agli ospiti della Rsa di via don Gnocchi

I due dipendenti sono stati già posti in isolamento domiciliare

MERATE – Due dipendenti positivi al Covid al Frisia, la succursale meratese del Pat, il Pio Albergo Trivulzio. A comunicare la notizia è stato lo stesso ente milanese attraverso il proprio bollettino diramato ieri, 21 ottobre. Tutto il personale della struttura di via Don Gnocchi è stato sottoposto a tampone, da cui è emersa la positività di un infermiere e di un amministrativo, già isolati al loro domicilio. Negativi gli altri 100 dipendenti, così come negativi sono risultati tutti i 158 ospiti della residenza sanitaria per anziani. Sottoposti anche a test, risultato negativo, 15 delle persone ricoverate per le cure intermedie.

L’istituto ha fatto sapere che, a fronte del brusco incremento dei contagi sul territorio nazionale, regionale e milanese, sono state assunte nuove misure cautelative a contrasto della diffusione del Covid, tra cui l’intensificazione delle attività di sanificazione e atomizzazione delle strutture aziendali nonché la riorganizzazione del servizio di trasporto interno.

Tamponi rapidi per studenti, si cerca una struttura per effettuarli anche a Merate. Da procedura, tutti gli ospiti Rsa verranno inoltre sottoposti a tampone ogni 15 giorni. Nel caso invece dei pazienti che si trovano nel reparto di cure intermedie, se in zone filtro, una volta ogni tre giorni, se in zone di degenza, una volta a settimana