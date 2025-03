Merate, istituto Viganò: terminati i lavori per 45mila euro

L’intervento ha riguardato la sostituzione delle porte dei servizi igienici e la sistemazione delle finestre delle aule

I lavori all’istituto scolastico sono stati effettuati dalla Provincia di Lecco

MERATE – Terminati i lavori all’istituto Viganò di via dei Lodovichi relativi alla sostituzione delle porte dei servizi igienici e alla sistemazione delle finestre delle aule mediante la sostituzione dei cuscinetti. L’intervento è stato effettuato dalla Provincia e ha comportato un investimento pari a circa 45mila euro.

Proprio da Villa Locatelli spiegano con una nota: “A causa della loro vetustà e dell’uso improprio da parte degli studenti, le porte si trovavano in una situazione particolarmente critica, in alcuni casi si era già intervenuti per la rimozione di alcune di esse per garantire la sicurezza degli utenti; tuttavia, era necessario provvedere alla loro sostituzione e riparazione”.

Nel dettaglio sono state sostituite 24 porte con porte nuove in legno tamburato; per 10 porte, non essendo necessaria la sostituzione completa e per limitare i costi, sono stati sostituiti i pannelli di rivestimento in laminato su entrambi i lati.

Inoltre, per garantire il perfetto funzionamento delle porte, è stata eseguita una sistemazione dei telai prima della posa e una revisione di tutti gli elementi accessori.

Per quanto riguarda i serramenti, l’intervento si è reso necessario in quanto gran parte di essi risultavano danneggiati e malfunzionanti, creando diversi disagi nell’apertura delle finestre.

Oltre a non garantire i ricambi d’aria necessari per ottimizzare il microclima all’interno delle aule, vi era il pericolo di fuoriuscita dai binari in caso di forzatura del movimento delle ante con conseguente rischio di caduta del serramento.

Sono stati quindi sostituiti i meccanismi di scorrimento di 96 finestre, andando a ripristinare completamente la loro funzionalità e a garantire le condizioni di sicurezza necessarie.

Tale lavorazione ha permesso di risolvere appieno la problematica a costi relativamente contenuti rispetto a una spesa da sostenere per la sostituzione completa dei serramenti.