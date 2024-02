Merate, la Pro Loco in cattedra al Clerici con il progetto casetta green

I referenti della Pro Loco hanno incontrato questa mattina, venerdì, gli studenti della Fondazione Clerici

Dopo la lezione teorica, sono andati a vedere la casetta green, posizionata nel parco del centro anziani

MERATE – Hanno spiegato ai ragazzi quello che ciascuno di noi può fare per contrastare il cambiamento climatico, modificando in parte i propri stili di vita, illustrando i vantaggi di un atteggiamento di attenzione e cura per l’ambiente.

I consiglieri della Pro Loco sono saliti in cattedra questa mattina, venerdì, incontrando una classe della Fondazione Clerici per condividere con gli studenti il progetto della casetta green. A spiegare l’iniziativa, dopo un breve saluto dalla presidente Simona Vitali e i ringraziamenti della dirigente Anna Lettig e della docente Marta Fustella (che proprio ieri avevano presentato in sala consigliare il progetto Un gioco per Merate), sono stati i consiglieri Andrea Simonetti e Carlo Cramarossa, fautori della casetta green, allestita da qualche mese all’interno del parco del centro anziani di piazza don Minzoni.

In maniera chiara e diretta hanno spiegato ai ragazzi cosa si può e si deve fare per dare una mano all’ambiente, apportando alcune modifiche alla vita quotidiana.

Dopo la lezione teorica, gli studenti sono stati accompagnati alla casetta per la parte pratica potendo così osservare l’impianto fotovoltaico con i suoi componenti e ricevere i suggerimenti per l’installazione.

“Con iniziative come questa vogliamo diventare un riferimento per le problematiche ambientali coinvolgendo in particolare i ragazzi delle scuole e promuovendo appuntamenti alla casetta aperti ai cittadini” concludono dalla Pro Loco.