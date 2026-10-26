Merate, la sala riunioni della sede FNP CISL intitolata alla memoria di Gianpaolo Corneo

Il tributo a un pilastro del sindacato e del volontariato

MERATE – Un segno tangibile di gratitudine, un omaggio a una vita spesa al servizio degli altri e della comunità. La sala riunioni della sede FNP CISL di Merate è stata ufficialmente intitolata oggi a Gianpaolo Corneo, lo storico responsabile della sede del sindacato dei pensionati e figura simbolo del volontariato locale, scomparso il 26 gennaio scorso all’età di 74 anni. Un’intitolazione fortemente voluta per custodire l’eredità morale e sindacale di un uomo che per decenni è stato un punto di riferimento costante e appassionato per tutto il Meratese.

Il percorso di Gianpaolo Corneo affonda le sue radici nell’impegno lavorativo e nella tutela dei diritti dei lavoratori. Dipendente della ditta Agnesini di Merate, Corneo muove i suoi primi passi nel consiglio di fabbrica, diventando ben presto delegato per la CISL. Nei primi anni ’90 entra nell’esecutivo della Fistel di Lecco, fino a ricoprirne il ruolo di Segretario. Nel 2004 — raggiunta l’età della pensione — sceglie di mettere la sua esperienza e la sua energia a disposizione della FNP CISL di Lecco. Dal 2013 ed è entrato a far parte dell’Esecutivo della FNP CISL Monza Brianza Lecco, portando avanti le istanze dei pensionati con entusiasmo e vigore. In questo ruolo Corneo è stato protagonista della contrattazione territoriale, capace di coltivare relazioni preziose con le amministrazioni comunali, le associazioni e i cittadini, distinguendosi sempre per un giudizio franco, diretto e attento alle dinamiche sociali del territorio.

Ma l’impegno di Gianpaolo Corneo per l’intera comunità di Merate andava oltre le sedi sindacali. Figura di spicco di ANTEAS, l’associazione della CISL che si occupa di trasporto sociale e all’interno della Consulta cittadina delle Associazioni del Sociale, si è sempre speso con discrezione, garbo e generosità. Dall’animazione e il sostegno presso la Casa Albergo “Leoni” di Sartirana alle visite guidate per far conoscere le bellezze locali, fino alla promozione dei Gruppi di Cammino, Corneo ha guidato ogni progetto con un sorriso accogliente e con la ferma convinzione che la terza età non rappresenti un limite, ma una nuova stagione di vita e partecipazione.

Ad aprire la cerimonia è stato Giuseppe Saronni, Segretario della FNP Lombardia, che, nel 2022 – quando guidava la FNP territoriale – aveva accolto con determinazione le istanze di Gianpaolo Corneo per dotare Merate di una sede CISL più ampia e adeguata alle esigenze della cittadina. Un impegno che ha reso possibile l’apertura degli attuali spazi di Via Alcide De Gasperi. “Con l’intitolazione della sala riunioni della sede di Merate, la FNP CISL Monza Brianza Lecco intende rendere permanente il ricordo di un attivista determinato e di un amico fraterno” ha commentato Enrico Civillini, Segretario Generale FNP CISL Monza Brianza Lecco. “La targa a lui dedicata non sarà soltanto un omaggio alla sua memoria, ma un invito quotidiano, per chiunque varchi quella porta, a proseguire sulla strada dell’ascolto, della solidarietà e del servizio alla persona che Gianpaolo Corneo ha tracciato con tanto esempio e dedizione”.

A chiudere la cerimonia è stata la benedizione impartita da Don Eugenio Folcio, che ha ricordato l’importanza di modelli di vita autentici come quello incarnato da Gianpaolo: concreto, positivo e aperto agli altri, capace di orientare le nuove generazioni.