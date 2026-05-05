Merate: l’Ac Pagnano festeggia 65 anni tra tornei, corse, open day e camp di calcio e volley

65 candeline per la società sportiva guidata da Antonio Ghezzi: grande festa domenica 21 giugno

Tante le proposte e le attività in agenda: il 30 maggio debutta CorriPagnano, nuova manifestazione podistica aperta a tutti

MERATE – Tornei, open day, camp di calcio volley e una nuova proposta, la CorriPagnano, che promette già di intercettare il gradimento e la curiosità non solo di chi ama confrontarsi con il cronometro, ma anche di chi corre solo per sentirsi meglio.

Sono settimane intense quelle in agenda per l’Ac Pagnano, società sportiva che quest’anno taglia l’ambizioso traguardo dei 65 anni di presenza, costante e quotidiana, nella frazione. Più di mezzo secolo vissuto nel nome dello sport, inteso non solo come competizione ma soprattutto come strumento di crescita e formazione personale delle giovani generazioni.

Le celebrazioni per i 65 anni si terrà domenica 21 giugno, ma già nelle settimane precedenti si respirerà aria di festa con una serie di iniziative… ovviamente sportive.

Si comincia il 23 e il 24 maggio con il torneo volante di calcio a 7 riservato alla categoria Open mentre il 30 maggio sarà la volta della nuova iniziativa firmata dal sodalizio guidato da Antonio Ghezzi.

A partire dalle 18.30 si terrà infatti la CorriPagnano (qui il volantino), la nuova corsa, che prendendo il testimone della Pagnano Gran Prix (gara podistica a staffetta), proporrà ai partecipanti di percorrere un anello di 6 km, con salite e discese su strade secondarie e prive di grande traffico. Due le modalità previste: la corsa competitiva e quella non competitiva con i costi di partecipazione che passano da 10 euro nel primo caso ai 7 euro nel secondo. Per i bambini sotto i 5 anni l’iscrizione è gratuita.

La partenza è fissata alle 18.30 dall’oratorio di Pagnano (18.40 la non competitiva) con possibilità di accesso agli spogliatoi, ristoro e pasta party per tutti i partecipanti. Verranno premiati con buoni spesa e cesti i primi 5 classificati della categoria maschile e femminile.

Dal 3 al 27 giugno si terrà il torneo serale di calcio mentre il 7 giugno è in programma il torneo volante Primi Calci 2017 – 2018. Dal rettangolo verde al campo da pallavolo con il torneo Green volley volante il 14 giugno (qui il volantino), seguito il 20 e il 21 giugno dalle finale regionali Csi Calcio e Volley ospitate proprio a Pagnano.

Domenica 21 giugno sarà la volta della festa per il 65esimo di fondazione: il programma della cerimonia è ancora da definire nel dettaglio, ma sarà sicuramente l’occasione di ricordare la lunga storia del sodalizio fondato nel 1961 da Angelo Ghezzi e guidato poi dai presidenti Franco Villa, Attilio Riva, Vincenzo Albani, Giovanni Galbusera, Franco Villa e Giorgio Ferro fino all’attuale Antonio Ghezzi.

Nel 2021, in occasione del 60esimo di fondazione, era stata posizionata una targa in memoria di don Franco Resinelli, fondatore dell’Ac Pagnano, scomaprso nel 2020 all’età di 92 anni.

Le attività continueranno anche dopo i festeggiamenti: la settimana successiva, ovvero il 28 giugno si terranno sia il torneo volante di calcio a 5 che quello di Beach volley femminile under 14 e under 16.

Per tutto il mese di maggio e giugno continueranno gli open day, iniziati ad aprile, per chi vuole cimentarsi con la pallavolo. Gli allenamenti si terranno alla palestra della scuola primaria con possibilità di prova il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18 per gli anni 2016- 2019 (maschile e femminile), il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 18 per gli anni 2012 – 2015 (femminile), il lunedì dalle 17.30 alle 19.30 e il mercoledì dalle 18 alle 20 per gli anni 2010 -2011 (femminile). Per info più dettagliate è possibile scrivere a acpagnanovolley.under@gmail.com

La programmazione non andrà in vacanza neppure a luglio con il Beach volley serale. Sempre a luglio si terranno i camp estivi di pallavolo e di calcio. Tre le settimane previste per gli amanti della pallavolo, ovvero dal 6 al 24 luglio con possibilità, riservata ai nati tra il 2012 e il 2018, di iscriversi a una sola settimana, oppure a due o a tre. Le attività si svolgeranno nelle strutture dell’oratorio da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17. Per info e iscrizioni 333 3662486, volley@acpagnano.it

Due invece le settimane di camp estivo per il settore calcio, ovvero dal 6 al 17 luglio aperto a ragazze e ragazzi dal 2013 al 2019. Attività sempre da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17: per info e iscrizioni 333 3662486, acpagnano@acpagnano.it

Infine, il 30 agosto i riflettori si accenderanno sulla Strapagnano, manifestazione ormai entrata a far parte della tradizione meratese, sancendo di fatto la fine delle vacanze estive.