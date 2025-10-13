Merate, l’area di San Rocco è realtà: inaugurato anche il sentiero Beatrice

L’inaugurazione è avvenuta sabato mattina alla presenza di molte persone

Il sindaco Salvioni: “Ora impegniamoci tutti a mantenere questo luogo bello, pulito e accessibile a tutti”

MERATE – Un luogo sempre più bello, aperto al pubblico e a disposizione di tutti. Con queste parole il sindaco Mattia Salvioni ha dato sabato mattina il benvenuto alle tante persone che hanno voluto prendere parte alla cerimonia di inaugurazione della nuova area di San Rocco e del sentiero Beatrice che collega via San Rocco a via Marconi.

Un intervento atteso da anni, oggetto anche in alcuni progetti promossi dalla scuola primaria di Sartirana, alla cui realizzazione hanno lavorato diverse amministrazioni comunali: i primi passi infatti erano stati compiuti dalla Giunta Massironi per l’acquisizione delle aree, di proprietà privata, in comodato d’uso per un lungo periodo. Dopodichè la Giunta Panzeri aveva commissionato a esperti del settore il progetto reperendo i fondi anche per la realizzazione, completata e affinata dall’attuale amministrazione Salvioni.

A entrare nei dettagli dell’intervento realizzato negli ultimi mesi, con l’asporto del sedime che si era formato sul fondo dello specchio d’acqua artificiale, l’agronomo Davide Beccarelli che ha illustrato le fasi di recupero dello stagno, che versava in uno stato di totale abbandono. Oltre che sul lago, si è lavorato sulle aree circostanti, con piantumazioni e sistemazione: il progetto prevede inoltre di posizionare tavoli e panchine per rendere la zona una area relax fruibile dalle persone con un pensiero particolare alle famiglie. Durante l’iter di sistemazione dell’area si è pensato anche di recuperare il sentiero Beatrice (il nome si riferisce alla cascina limitrofa), eletto “luogo del cuore” del Fai dai bambini della scuola primaria di Sartirana che 17 anni elaborarono un progetto proprio su questa zona.

A impreziosire la cerimonia inaugurale di sabato le parole del professor Raoul Manenti che, da esperto faunista, ha evidenziato la ricchezza dello stagno, patrimonio di biodiversità.

Andrea Rurale, presidente Fai Lombardia, ha poi espresso la propria soddisfazione per la scelta di indicare il sentiero Beatrice come luogo del cuore.

Infine, il taglio del nastro affidato a una bambina delle elementari di oggi e a una ragazza che le frequentava diciassette anni fa con l’impegno, scandito dal sindaco Salvioni a “conservare questo luogo per il futuro”.