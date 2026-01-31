Merate, le mascotte Tino e Milo in piazza. E martedì arriva la fiamma olimpica

Sabato pomeriggio di festa con le mascotte di Milano Cortina 2026

C’è attesa per il passaggio della fiamma olimpica martedì 3 febbraio per le vie della città

MERATE – Milo e Tina in piazza Prinetti per riscaldare l’atmosfera in vista del passaggio, martedì 3 febbraio, della fiamma olimpica per le vie della città. Le mascotte ufficiali delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 hanno fatto capolino questo pomeriggio, sabato, all’ombra della Torre per incontrare grandi e piccini, tra foto selfie, strette di mani e abbracci coccolosi.

I due simpatici e tenerissimi ermellini non sono passati inosservati e hanno contribuito ad animare un freddo pomeriggio di fine gennaio accendendo i riflettori sull’inizio, ormai imminente, delle Olimpiadi invernali.

Ad accogliere le due mascotte niente meno che il sindaco Mattia Salvioni in persona, accompagnato da diversi assessori e consiglieri comunali. Anche la Pro Loco ha contribuito all’evento con il laboratorio Coloriamo le Olimpiadi grazie al quale sono state fatte realizzare ai bambini delle bandierine con i cinque cerchi.

Anche la biblioteca cittadina si è vestita a festa alla mattina declinando in chiave olimpica le letture per bambini a cura delle lettrici volontarie.

Ora i riflettori si accendono su martedì quando è previsto il passaggio della fiamma olimpica per le vie della città: tutte le scuole sono state coinvolte nell’evento con gli studenti delle scuole superiori dislocate in via de Gasperi per accogliere i tedofori e incitarli all’arrivo in centro, dove è prevista la presenza dei bambini delle scuole elementari di tutti e tre i plessi cittadini e dei ragazzi delle medie.

