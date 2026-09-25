Merate, alla primaria salta il progetto Porcospini: “Tocca la sfera della sessualità”

E’ emerso in commissione Istruzione ieri sera, giovedì: il progetto Porcospini sarebbe stato tolto per via della legge Valditara sul consenso informato sull’educazione alla sessualità

Il rammarico dell’assessora Riva: “Altri Istituti comprensivi l’hanno confermato perchè si tratta di un percorso di prevenzione primaria”

MERATE – Il progetto Porcospini, il percorso di prevenzione primaria sul tema dei maltrattamenti e dell’abuso sessuale infantile, inserito da anni in un

protocollo inter-istituzionale che fa capo alla Prefettura di Lecco, non verrà proposto quest’anno alle scuole primarie di Merate. Così ha deciso l’istituto comprensivo Manzoni ritenendo che il progetto, proposto da anni dai professionisti della cooperativa Specchio Magico all’interno dei plessi delle scuole elementari di Montello, Sartirana e Pagnano, non possa essere portato avanti per via di quanto previsto nel famoso DDL Valditara, convertito nella legge 104 del 9 giugno 2026 sul consenso informato per le attività scolastiche che riguardano l’educazione alla sessualità e all’affettività.

La questione è emersa ieri sera, giovedì 24 settembre, durante la commissione Istruzione in cui gli istituti del territorio erano invitati a presentare, tramite propri rappresentanti, le proposte inserite all’interno del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027.

Un bel momento di condivisione e partecipazione, in cui le scuole di ordini e gradi diversi (erano presenti il liceo Agnesi, l’istituto Viganò, l’istituto professionale Clerici, l’istituto Comprensivo Manzoni e il Collegio Villoresi) hanno potuto mostrare una fotografia non solo delle attività e dei progetti promossi ma anche un ritratto degli studenti, di cui è emerso, ancora una volta e in maniera trasversale, la bassa autostima e l’incapacità di aver sogni e progetti per il futuro.

A balzare all’occhio dei commissari, è stata l’assenza, all’interno della programmazione del Comprensivo con sede in via Collegio Manzoni, del progetto Porcospini. Se infatti Pierantonio Merlini, coordinatore della scuola secondaria di primo grado, ha sottolineato di aver rinunciato a Porcospini Web non per insoddisfazione per l’esperienza maturata negli anni precedenti, ma perchè “si andava a sovrapporre con altre progettualità in essere nell’istituto”, nulla è stato detto in merito al progetto di prevenzione sui maltrattamenti e sull’abuso sessuale tradizionalmente rivolto agli alunni delle classi quarte della primaria.

E’ stata la consigliera Franca Maggioni a chiedere lumi in merito ricevendo la ferma risposta della vicaria Dorotea Perego: “No, il progetto non è presente perché sottostà alla famosa normativa riguardante la sfera della sessualità. Nei giorni scorsi è arrivata un’ulteriore nota del Ministero che ribadisce la necessità del consenso informato per le scuole medie con obbligo di trovare un’alternativa a chi non partecipa”. La vicaria della preside Giovanna Laura Sala ha però aperto un piccolo spiraglio: “Per ora è così. Poi vedremo successivamente”.

Dovrebbe invece partire, seppur rimodulato nella progettazione, il progetto sull’affettività, rivolto agli studenti delle classi quinte, sempre della primaria, e svolto tramite il Consultorio: “Ci è stato proposto un piano B con un nuovo progetto che i docenti stanno vagliando”.

Una presa di posizione su cui è intervenuta l’assessora Patrizia Riva: “E’ con vero dispiacere che registriamo la perdita di un progetto promosso da 15 anni nelle nostre scuole. Un progetto voluto dal territorio e finanziato, in passato, anche dai genitori. Quest’anno si era presentata la possibilità che venisse finanziato anche dall’ambito territoriale”. Riva ha poi aggiunto: “E’ vero che esiste la normativa Valditara, ma mi risulta che molte altre scuole del territorio abbiano aderito. Porcospini è infatti un progetto di prevenzione primaria di prevenzione dell’abuso sui minori. Trovare il modo di realizzarlo sarebbe un grande aiuto per i bambini e per la società”.

Intanto però il contributo previsto per il progetto è stato tolto tanto che il finanziamento complessivo per l’istituto Comprensivo è sceso a 32.700 euro a fronte dei 39mila euro previsti originariamente.

La speranza, espressa di fatto dall’assessora, è quindi che si riesca a guardare al progetto (così come hanno fatto molti istituti del territorio) per quello che è sempre stato in questi anni (coinvolgendo complessivamente 65.000 alunni), ovvero come a un percorso di prevenzione primaria di protezione dell’infanzia che, attraverso attività in classe (alla presenza degli insegnanti) sui temi del proprio corpo, del consenso, dell’autostima e dell’autotutela, punti all protezione dell’abuso e sul benessere del bambino, in coerenza con le Convenzioni internazionali a cui l’Italia aderisce e sostiene.

Nulla quindi che appare in contrasto alle direttive del Ministro, ribadite anche in una lettera, inviata da Valditara a tutte le famiglie tramite registro elettronico, in cui si specifica che “la scuola continuerà a educare ragazzi e ragazze al rispetto della persona e dei suoi confini, alla capacità di riconoscere e rispettare la volontà dell’altro, alla responsabilità nelle relazioni e al rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione”.

Nella missiva lo stesso Ministro fa anche riferimento a eventuali esperti esterni chiarendo che dovranno “possedere una comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica”: requisiti che la Cooperativa Specchio Magico non dovrebbe far fatica a dimostrare di possedere a fronte del fatto che il dispositivo educativo di Porcospini ha ricevuto due riconoscimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri su Avvisi tematici.

Seguirà articolo relativo ai progetti e alle attività presentati in Commissione dagli istituti scolastici presenti