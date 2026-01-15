Merate, malfunzionamenti alla caldaia: la biblioteca chiude per freddo

Ancora problemi con gli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici della città

Lo stop alla caldaia, a cui sono collegati diversi edifici comunali tra cui biblioteca, area Cazzaniga e Clerici, si è registrato ieri sera

+++ AGGIORNAMENTO 15 GENNAIO ORE 14 +++

Il sindaco Mattia Salvioni ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole medie per venerdì 16 gennaio per via dei problemi registrati alla caldaia (QUI ARTICOLO COMPLETO)

MERATE – Ancora problemi con il riscaldamento degli edifici pubblici in città. Dopo le problematiche registrate nei giorni scorsi alla scuola primaria di Pagnano e alle scuole medie Manzoni sono di nuovo le strutture del centro cittadino a dover fare i conti, purtroppo, con il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento.

Ieri sera, mercoledì, il primo incontro della serie Absolute cinema, promosso nell’area Cazzaniga, si è tenuto al freddo per via del guasto registrato qualche ora prima alla caldaia, la stessa che serve per gli impianti della scuola professionale Clerici, delle scuole medie e della biblioteca.

Ed è proprio quest’ultima che, questa mattina, a fronte delle temperature registrate all’interno, è stata chiusa al pubblico con un messaggio affisso sulla porta di ingresso e sui social del Comune. “Si informano gli utenti che causa malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, la Biblioteca ed il museo rimarranno chiusi fino a nuova comunicazione”.

Contattato sull’argomento l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio conferma la delicata situazione sul fronte malfunzionamenti facendo sapere che i tecnici sono attualmente al lavoro sulla caldaia per risolvere, il più velocemente possibile, il guasto.