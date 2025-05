Merate, maxi esercitazione di Protezione Civile: simulazioni, volontari e studenti in prima linea

Brugarolo, Sbianca e Cazzaniga tra le aree coinvolte nelle esercitazioni notturne e diurne

Coinvolti 80 studenti dell’Istituto Viganò tra formazione teorica e ruoli attivi negli scenari d’intervento

MERATE – L’esercitazione di protezione civile “L.I.M.O. 2025” ha preso ufficialmente il via nella Provincia di Lecco, coinvolgendo oltre 350 volontari e un centinaio di studenti, con un focus particolare sulla città di Merate. Questa importante attività, che si svolge tra le giornate di venerdì e domenica, mira a testare i piani di emergenza e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e volontari in caso di calamità. Il nome “L.I.M.O.” nasce dalle iniziali dei comuni coinvolti: Lecco, Imbersago, Merate e Oggiono.

Nel pomeriggio di venerdì, l’esercitazione ha avuto un punto di riferimento centrale proprio a Merat, in municipio è stata attivata l’unità di crisi, in parallelo è stato allestito il campo base presso l’Istituto Viganò. Qui, sono state simulate diverse situazioni di emergenza, tra cui un incidente chimico a Brugarolo, un’esondazione del torrente Molgora a Sbianca e un allagamento urbano a Cazzaniga. Questi scenari hanno visto il coinvolgimento di numerosi volontari e forze dell’ordine, tra cui la Croce Bianca, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri dell’Associazione Nazionale. Un aspetto significativo dell’esercitazione è stato anche il coinvolgimento di 80 studenti dell’Istituto Viganò, che hanno partecipato sia come figuranti in scenari di emergenza sia in attività formative, offrendo loro l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del volontariato e della protezione civile.

Un altro momento chiave si è svolto sabato, con l’allestimento della “Piazza della divulgazione” in Piazza Prinetti a Merate, dove cittadini e famiglie hanno avuto la possibilità di partecipare a attività informative e dimostrative. Questa piazza è diventata uno spazio aperto per sensibilizzare la popolazione sulla cultura della prevenzione, della sicurezza e del volontariato.

L’esercitazione ha dunque non solo una dimensione pratica, con simulazioni di emergenze reali, ma anche una forte componente educativa, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e formare nuovi volontari. La conclusione dell’evento è prevista per le ore 16 di oggi, sabato, con una cerimonia in Piazza Prinetti, mentre domani la giornata sarà dedicata allo smontaggio del campo.