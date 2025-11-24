Merate, mini router in centro per la copertura telefonica: approvato l’esecutivo

L’intervento, di cui si parla da tempo, prevede l’installazione di otto mini router in centro

L’obiettivo è risolvere l’annoso problema della connessione in centro città

MERATE – La Giunta, guidata dal sindaco Mattia Salvioni, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto Das – Distributed Antenna System, un intervento strategico atteso da anni e finalizzato al miglioramento della connessione telefonica nelle aree centrali della città, notoriamente contrassegnate da scarsa copertura di rete.

Il progetto prevede l’installazione di piccole antenne a bassa potenza (equivalenti al wi-

fi di casa) lungo le principali dorsali del centro storico: via Manzoni, piazza Prinetti e piazza Eroi, via Trento, piazza Vittoria, via Roma e via Sant’Ambrogio. L’intervento rappresentava uno dei punti cardine della campagna elettorale del gruppo ViviAmo Merate, attuale maggioranza che aveva sempre sottolineato come questa tecnologia innovativa permetta di potenziare in modo significativo la qualità del segnale telefonico senza dover ricorrere all’installazione di grandi antenne tradizionali nel cuore della Città. “E’ una soluzione ritenuta dai tecnici non perseguibile e risolutiva a causa della particolare conformazione urbanistica del centro storico” rimarca il sindaco.

Che aggiunge: “L’approvazione del progetto rappresenta la conclusione di un percorso articolato, frutto di numerosi studi, sopralluoghi e approfondimenti tecnici svolti negli ultimi mesi, che hanno visto il coinvolgimento dei progettisti e degli operatori telefonici per valutare e comparare tutte le possibili alternative”.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, nei prossimi giorni verrà completato l’iter

per l’affidamento dei lavori alla ditta incaricata. L’intervento, una volta affidati i lavori,

avrà una durata prevista di circa 90 giorni, secondo il cronoprogramma definito.

“Si ringraziano i tecnici incaricati e l’ufficio Lavori Pubblici per l’importante supporto nella

progettazione di questa infrastruttura innovativa e sfidante per la Città e il territorio. Si

tratta di un risultato importante per Merate, che segna un passo decisivo verso il

miglioramento della copertura e della qualità della rete telefonica nel centro cittadino,

rispondendo a una necessità sentita da residenti, attività commerciali e visitatori” conclude il sindaco.