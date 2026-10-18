Merate: musica e donazione protagoniste del CantAido 2026, vinto da Sara Privitera

Il concorso canoro, giunto alla 23esima edizione, si è tenuto ieri sera, sabato, in oratorio a Novate

Quindici i concorrenti sul palco per una serata che ha saputo regalare emozioni ricordando l’importanza della donazione

MERATE – Una serata di musica e divertimento che ha fornito anche l’occasione per ribadire l’attività importantissima dell’Aido, l’associazione italiana donatori di organi. Ieri sera, sabato, il salone dell’oratorio di Novate ha ospitato la 23esima edizione del Concorso Canoro Aido, promosso dal gruppo di Merate, Cernusco Lombardo e Montevecchia, presieduto da Bruno Bosisio.

Un appuntamento atteso, capace ogni anno di calamitare l’interesse e la partecipazione di cantanti, cantautori e “semplici” appassionati del mondo delle sette note. A presentare, come da tradizione l’evento, il presentatore Giustino Comi che ha potuto contare sulla presenza dell’ospite d’onore Leonor, vincitrice del Festival Rai New York Canta 2025 che si è esibita in una canzone inedita e in tre cover di brani di autori famosi.

Quattordici le canzoni presentate dai quindici cantanti (due si sono esibite in coppia) sul palco con Sara Privitera che ha conquistato anche quest’anno, dopo la vittoria nel 2025, il favore della giuria con la splendida canzone di Arisa “Meraviglioso amore mio”.

Dietro di lei, al secondo posto, Emma Milani con una convincente interpretazione di “Snow on the Sahara” di Anggun mentre Alessandro Valtolina si è classificato terzo con le note romantiche di “Come mai” degli 883.

La gara, confezionata nei minimi dettagli dal direttore artistico Enzo Giunta, è stata impreziosita anche dall’esibizione di Matilde e Alessandro che hanno messo in mostra la loro bravura al violino eseguendo un brano di Vivaldi.

A conclusione dello spettacolo musicale, il presidente Bosisio ha rinnovato l’invito ad aderire all’Aido, rimarcando l’importanza della donazione degli organi per salvare vite umane.

Di seguito l’elenco dei partecipanti e delle canzoni proposte

Alessandro Luca – Mille uragani (Piero Pelù)

Sara Giulia Papini – Primavera (Marina Rei)

Francesco Pietro Masotti – Qui con me (Serena Brancale)

Luisa e Marina Biella – Arriverà (Emma Marrone)

Francesco Valtolina – Come mai (883)

Emma Milani – Snow on the Sahara (Anggun)

(Anggun) Tiziana Zurlo – Sei tu (Syria)

Marcella Monti – La bambola (Patty Pravo)

Filippo Vimercati – Non sono più lo stesso (Alberto Urso)

Giusy Gramaglia – Amore per te (Mango)

Nazzareno Carchidi – Perfect (Ed Sheeran)

Nicole Montepeloso – From the start (Laufey)

Rosanna Fiore – Rossetto e cioccolato (Ornella Vanoni)

Sara Privitera – Meraviglioso amore mio (Arisa)

GALLERIA FOTOGRAFICA (Si ringrazia per il prezioso contributo Andrea M.)