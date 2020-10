Merate, nuova palestra della scuola Manzoni: due ditte interessate ai lavori

Dopo una serie di gare andate deserte, due imprese hanno finalmente mostrato interesse per l’appalto

Il sindaco Panzeri: “Si intravede una luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che non si registrino ulteriori intoppi”

MERATE – Due ditte hanno presentato domanda al bando pubblicato dal Comune per i lavori di costruzione della nuova palestra delle scuole medie Manzoni. Qualcosa si muove quindi per l’intervento, fermo ormai da diverso tempo, che porterà gli studenti del Collegio Manzoni a poter riutilizzare una palestra all’interno dell’edificio scolastico. Dopo diversi bandi andati deserti e una gara, conclusasi con la ditta aggiudicataria che aveva poi rinunciato ai lavori aprendo un contenzioso con il Comune, ecco quindi la presentazione di due domande, la cui documentazione è al vaglio degli uffici comunali.

L’apertura delle buste è avvenuta giovedì in Municipio, come conferma il sindaco Massimo Panzeri: “Delle quattro ditte che hanno effettuato il sopralluogo all’area, due hanno poi perfezionato la domanda. Dovremo quindi scegliere quella migliore dal punto di vista della economicità. Sono contento che qualcosa si sia mosso. Intravediamo una luce in fondo al tunnel di un appalto sfortunato. L’auspicio è che non si verifichino nuovi intoppi e che gli studenti possano avere presto a loro disposizione la nuova palestra”.

Dopo una serie di fumate nere ai bandi, l’amministrazione comunale aveva deciso di aumentare l’importo messo a gara, di circa il 30%, portandolo a a 1.186.201 euro così da tenere conto delle difficoltà logistiche di accesso al cantiere situato in una zona stretta e angusta della città. Riviste anche altre questioni procedurali al fine di rendere ancora più appetibile l’appalto. Un obiettivo che ora sembrerebbe quindi essere stato raggiunto.

Sulla questione aveva chiesto lumi anche il capogruppo di minoranza Aldo Castelli nel corso dell’ultimo consiglio comunale, ribadendo l’importanza e l’urgenza di questo intervento. Con la vecchia palestra inagibile dall’aprile 2019, gli studenti della scuola media di via Manzoni sono costretti attualmente a utilizzare la palestrina interna oppure a recarsi al centro sportivo di via Matteotti.