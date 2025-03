Merate, nuove luci (a led) in chiesa: sostituiti i vecchi corpi illuminanti

L’intervento è costato circa 4.800 ed è stato effettuato nella giornata di giovedì

L’appello del prevosto, don Mauro Malighetti, alla generosità dei parrocchiani per ripagare le spese

MERATE – Operai al lavoro giovedì (con la messa del mattino trasferita nella chiesetta di San Bartolomeo) per sostituire i vecchi e ormai obsoleti corpi illuminanti posizionati in alto lungo la navata centrale della chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio.

L’intervento ha comportato l’installazione di nuove e più efficienti luci a led in cambio delle lampade ormai datate (tanto da essere praticamente impossibile ormai trovare il ricambio), fulminate e con gli accenditori rotti.

I lavori elettrici non hanno riguardato la zona dell’altare e della volta, dove non è stato necessario, almeno per ora, intervenire. Nel complesso l’intervento, il più corposo effettuato negli ultimi anni dopo il rifacimento complessivo degli impianti del 1992, è costato 4.800 euro.

“Mi affido alla vostra generosità”, il commento pubblicato sugli avvisi settimanali dal prevosto, don Mauro Malighetti, rivolto alla comunità dei parrocchiani.