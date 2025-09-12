Merate, nuovo anno scolastico: tour del sindaco in tutti i plessi per gli auguri

L’augurio a non perdere mai la curiosità e la voglia di affrontare cose nuove

Anche a Merate oggi è suonata la prima campanella per gli studenti del comprensivo Manzoni

MERATE – Entusiasmo e curiosità, impegno ed energia, scoperta e amicizia. Sono le parole che il sindaco Mattia Salvioni ha scelto questa mattina, venerdì 12 settembre, per augurare un buon inizio di anno scolastico agli studenti iscritti all’istituto comprensivo Manzoni.

Il tour, plesso per plesso, si è aperto con il tradizionale saluto alla scuola superiore di primo grado, dove il primo cittadino, accompagnato dall’assessora all’Istruzione Patrizia Riva, è stato accolto dal professor Pierantonio Merlini e ha rivolto un particolare saluto ai ragazzi che hanno iniziato la prima media: “Siamo qui oggi in una sede storica, che da secoli ospita studenti. Quest’anno poi potrete tornare a fruire dello scalone del Collegio, il cui restauro, iniziato dall’amministrazione comunale precedente, è stato concluso dalla mia. Mi auguro che questo luogo, carico di storia, vi trasmetta l’amore per il bello e la cura per tutto ciò che ci circonda, spronandovi a prendervene cura e trasmettendo la voglia di contribuire a migliorare la società inseme alle vostre famiglie”.

Di fronte agli studenti, nel cortile delle scuole medie, Salvioni ha poi ribadito come serva essere curiosi per affrontare la scuola al meglio, cogliendone tutte le opportunità connesse. Parole condivise anche dall’assessora Riva che ha esortato gli studenti a leggere e studiare per formare e costruire un proprio pensiero critico in grado di indirizzare e formare verso scelte consapevoli e razionali.

Il tour di sindaco e assessore è poi proseguito alle scuole primarie con tappa a Montello, Sartirana e Pagnano e alla materna di viale Verdi e di Sartirana con la visita classe per classe agli studenti finita ben oltre mezzogiorno.

Di seguito il messaggio diffuso sul sito internet del Comune

L’Amministrazione Comunale di Merate augura a tutte e tutti gli studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie un sereno e proficuo anno di studi, ricco di nuove scoperte e opportunità di crescita.

Un pensiero speciale va alle ragazze e ai ragazzi: che possiate vivere questo nuovo anno con entusiasmo e curiosità, coltivando nuove amicizie, creando ricordi preziosi e affrontando ogni esperienza come occasione di scoperta. Insieme, con il vostro impegno e la vostra energia, possiamo costruire il futuro della nostra Comunità, fondato sulla pace e democrazia, sulla collaborazione e sull’aiuto reciproco.

Un sincero ringraziamento va agli insegnanti, al personale scolastico e comunale per l’impegno e la dedizione quotidiana, prezioso sostegno affinché la scuola continui a essere luogo di crescita, inclusione e condivisione.