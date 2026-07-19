Merate: oltre 120 persone alla Cena con Delitto di DietroLaLavagna

L’iniziativa benefica si è tenuta in oratorio a Sartirana

Il ricavato finanzierà i progetti del 2027 di DietroLaLavagna

MERATE – Una biblioteca piena di misteri, libri che nascondono indizi e detective improvvisati pronti a risolvere un omicidio. È l’atmosfera che ha animato venerdì 17 luglio il gazebo dell’Oratorio di Sartirana, trasformato per una sera nel palcoscenico della Cena con Delitto organizzata dall’associazione DietroLaLavagna.

L’iniziativa ha richiamato circa 125 partecipanti, suddivisi in tavoli da otto persone, chiamati a collaborare per risolvere un intricato caso investigativo. Ogni tavolo portava il nome di un celebre investigatore della letteratura o della televisione – da Hercule Poirot al Commissario Maigret, passando per Jessica Fletcher, il tenente Colombo, Don Matteo e altri ancora – trasformando i commensali in vere squadre di detective.

A dare vita al mistero è stato il Gruppo Teatro Tempo GTT di Carugate, che ha proposto un coinvolgente giallo ambientato proprio all’interno di una biblioteca. Tra una portata e l’altra della cena, gli ospiti hanno ascoltato testimonianze, raccolto indizi, interrogato i sospettati e formulato ipotesi nel tentativo di individuare il colpevole e il movente del delitto.

Alla serata hanno preso parte anche il sindaco di Merate Mattia Salvioni, la vicesindaca Valeria Marinari e numerosi commercianti del territorio, a conferma del forte coinvolgimento della comunità in un evento capace di unire intrattenimento, cultura e solidarietà.

L’iniziativa aveva infatti una finalità benefica. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività che DietroLaLavagna ha in programma per il 2027, tra cui tre incontri aperti al pubblico dedicati a temi di attualità con la partecipazione di professionisti, tra cui un geropsicologo, uno psicoterapeuta educativo e una sessuologa. A gennaio è inoltre previsto lo spettacolo “Karaoke femminista” di Rita Pelusio, che rappresenterà anche un’importante occasione di incontro e tesseramento.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dal pubblico – commenta Franca Pelosi, vicepresidente di DietroLaLavagna –. È stato bello vedere persone di tutte le età collaborare, confrontarsi e divertirsi insieme. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa: grazie a loro potremo continuare a realizzare i progetti che abbiamo in programma per il prossimo anno”.

L’associazione ha inoltre ringraziato il Gruppo Teatro Tempo GTT, l’Oratorio di Sartirana, i volontari, il Comune di Merate per il patrocinio e gli sponsor Opel Sala Luciano Merate e Gabetti Casa Merate, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Al termine della serata sono stati premiati i componenti del tavolo che sono riusciti a individuare correttamente autore e movente del delitto, ricevendo in omaggio un libro giallo.

Una serata che ha saputo trasformare una semplice cena in un’esperienza coinvolgente e partecipata, dimostrando ancora una volta come il teatro, il gioco e la convivialità possano diventare strumenti efficaci per rafforzare il senso di comunità e sostenere iniziative di valore sociale.