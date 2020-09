Merate, ospedale: sospeso per 6 mesi Francesco Scorzelli

L’asst Lecco aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti perché si era opposto a un ordine

Scorzelli: “Ho fatto solo il mio dovere. Presenterò ricorso contro questa sanzione di sospensione per sei mesi”

MERATE – “Farò ricorso. L’esito di questo procedimento disciplinare si commenta da sé e conferma i motivi che hanno portato oggi il sindacato di cui faccio parte, l’Usb, a presentare un esposto in Procura contro l’Asst Lecco“. E’ battagliero, come sempre, Francesco Scorzelli, coordinatore infermieristico all’ospedale Mandic di Merate, a cui oggi è stato notificato l’esito del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dall’azienda socio sanitaria di Lecco a marzo, dopo aver disatteso a un ordine impartito. Il dipendente dell’Asst Lecco è stato sospeso per 6 mesi, con privazione della retribuzione così come previsto dal regolamento aziendale e da contratto collettivo nazionale comparto sanità (ovvero 50% dello stipendio).

“Come ribadito anche dal mio avvocato Gianluigi Valesini durante l’audizione avvenuta a luglio, il mio rifiuto di eseguire quell’ordine è scaturito dal fatto che, come preposto, non potevo far lavorare il mio personale senza adeguata protezione e formazione – puntualizza il sindacalista – . La prova è che a maggio le mie richieste di formazione del personale e di adeguate protezioni individuali sono state assecondate. Insomma, ho fatto solo il mio dovere”.

Argomentazioni a cui l’ufficio procedimenti disciplinari ha ribattuto ravvedendo come in astratto, “le numerose violazioni contestate e commesse, per la loro obiettiva gravità in termini di ripercussioni sul legame fiduciario fondante il rapporto di lavoro, tenuto conto anche dei precedenti disciplinari non in termini di recidiva ma di elementi di negatività delle condotte, legittimerebbe in astratto, anche in termini di proporzionalità tra addebito e recesso, l’adozione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”. Un’eventualità comunque scartata tenendo conto del contesto storico di criticità eccezionale e imprevedibile nella quale i l lavoratore si è trovato a operare.