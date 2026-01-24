Merate ospita il rabbino Milgrom per un incontro sulla pace

Un incontro aperto alla cittadinanza sul conflitto israelo-palestinese e sulle esperienze di dialogo interreligioso

Lunedì 2 febbraio alla Sala Civica Fratelli Cernuschi di Merate

MERATE – La Sala Civica Fratelli Cernuschi di Merate ospiterà lunedì 2 febbraio alle ore 18 un incontro con Rabby Jeremy Milgrom, rabbino riformato e attivista per la pace, profondamente esperto dei conflitti e delle lacerazioni che caratterizzano Israele e Palestina.

L’iniziativa, dal titolo “Non opprimere il fratello”, è aperta alla cittadinanza ed è promossa dall’associazione meratese La Semina in collaborazione con Comunità Democratica Lecco, sede provinciale dell’associazione costituita recentemente a livello nazionale per valorizzare il contributo del cattolicesimo democratico e favorire il dialogo tra diverse culture politiche di centro-sinistra.

Durante l’incontro, Milgrom offrirà un punto di vista critico sulle leadership estremiste che ostacolano i percorsi di pace in Israele e Palestina, illustrando al contempo le testimonianze di dialogo e riconciliazione che resistono nell’attuale scenario politico-militare. La sua testimonianza sarà stimolata dalle domande di Chiara Zappa, giornalista specialista di Medio Oriente e autrice del libro “Gli irriducibili della pace. Storie di chi non si arrende alla guerra in Israele e Palestina”.

Interverranno anche Serena Baldini, presidente di Vento di Terra (ong impegnata da vent’anni in Palestina) e un volontario di Operazione Colomba, iniziativa di pace promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi.

Profilo di Jeremy Milgrom

Statunitense di origine, Milgrom si è trasferito in Israele nel 1968 per approfondire i suoi studi biblici. Dopo aver prestato servizio nell’esercito israeliano, esperienza che gli ha fatto sperimentare isolamento e perdita di amici, ha deciso di dedicare la sua vita all’impegno per i diritti umani e la pace in Medio Oriente.

Nel 1988 ha cofondato il movimento Rabbini per i diritti umani (Rabbis for Human Rights), impegnato soprattutto per i diritti dei palestinesi e delle fasce più deboli della società israeliana. Pioniere del dialogo interreligioso, Milgrom è stato il primo inviato a portare il messaggio di Peace Now alla comunità ebraica e, insieme al reverendo anglicano palestinese Shehadeh Shehadeh, ha fondato Religiosi per la pace (Clergy for Peace), associazione interreligiosa che coinvolge cristiani, musulmani ed ebrei impegnati per la giustizia e la pace in Medio Oriente.