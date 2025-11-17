Merate ospita il terzo raduno regionale di Plastic Free: appuntamento il 22 novembre

L’incontro servirà per presentare i risultati raggiunti dall’associazione Plastic Free in Lombardia nel 2025

Cavanna: “Il raduno vuole essere un momento per condividere con la comunità ciò che abbiamo fatto e ciò che possiamo ancora fare, insieme”

MERATE – Una giornata per riflettere insieme sul problema dell’inquinamento da plastica e per rafforzare il legame tra cittadini, istituzioni e volontariato ambientale. Sabato 22 novembre, a partire dalle 15, l’Auditorium Spezzaferri di Merate, ospiterà il terzo raduno regionale Plastic Free Lombardia, un evento aperto a tutta la cittadinanza e patrocinato da tredici Comuni del territorio.

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti dall’associazione Plastic Free in Lombardia nel 2025 e per raccontare le numerose attività portate avanti sul territorio: dalle raccolte ambientali alle campagne nelle scuole, fino alle collaborazioni con le amministrazioni locali.

“La forza del nostro movimento – spiega Barbara Cavanna, referente provinciale di Lecco per Plastic Free – sta nella capacità di trasformare la consapevolezza in azione. Questo raduno serve proprio a questo: condividere con la comunità ciò che abbiamo fatto e ciò che possiamo ancora fare, insieme”.

Dopo la prima parte dedicata al bilancio dell’anno, l’incontro si sposterà su un piano più divulgativo e partecipativo. Si parlerà del perché è importante agire, dell’impatto devastante della plastica usa e getta sull’ambiente e della possibilità, concreta e alla portata di tutti, di adottare scelte più sostenibili nella vita quotidiana.

“Non chiediamo gesti eroici, ma piccoli cambiamenti quotidiani. Ogni scelta consapevole, dal riutilizzare una borraccia al fare la spesa sfusa, è un passo verso la tutela del nostro territorio e della nostra salute. La cittadinanza ha un ruolo fondamentale in questo processo”.

La giornata si concluderà con un gioco-quiz a premi ispirato ai temi trattati, pensato non solo come momento ludico, ma anche come stimolo a interiorizzare i messaggi affrontati durante l’incontro. È un modo per imparare divertendosi, per confrontarsi, per sentirsi parte di una comunità unita da un obiettivo comune: lasciare alle future generazioni un ambiente più pulito e vivibile.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Merate, Airuno, Cernusco Lombardone, Abbadia Lariana, Calco, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D’Adda e Verderio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.