Merate, “Pasqua con sorpresa!” in 37 negozi della città

Acquista a Merate, cerca l’uovo in ogni negozio e scopri la sorpresa!

L’iniziativa Pasqua con sorpresa vuole incentivare il commercio locale rafforzando il legame tra commercianti e cittadini

MERATE – Incentivare il commercio locale e rafforzare il legame tra esercenti e cittadini. Sono questi gli obiettivi di “Pasqua con sorpresa!”, iniziativa lanciata dai commercianti meratesi in sinergia con Confcommercio Lecco e l’associazione La Nostra Mela con il sostegno dell’Assessorato al Commercio della Città di Merate.

Sono 37 le attività cittadine che hanno aderito all’iniziativa che si terrà da sabato 5 a sabato 19 aprile 2025: in ogni negozio aderente, riconoscibile dal logo esposto in vetrina, ci sarà un uovo di Pasqua dal quale i clienti – a fronte di un acquisto minimo – potranno ‘pescare’ un buono sconto o buono omaggio valido negli esercizi commerciali meratesi aderenti all’iniziativa.

L’auspicio è che questa proposta contribuisca a rafforzare anche il legame tra gli esercenti cittadini. E’ quello che si auspica Andrea Valtorta, commerciante di Merate e componente dell’associazione La Nostra Mela, sodalizio arrivato a un passo dalla chiusura definitiva qualche mese fa: “Speriamo che questa iniziativa contribuisca a ricreare uno spirito di gruppo e la voglia di fare squadra che sono importanti per sostenere la nostra attività”.

E aggiunge: “Siamo contenti: abbiamo avuto una buona risposta da parte di tanti commercianti rispetto a questa iniziativa che vuole premiare i clienti che entrano nei nostri negozi e che comprano a Merate. L’obiettivo è quello di incentivare il commercio nella nostra città e di valorizzare i nostri esercizi commerciali”.

Gli fa eco Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco: “Sostenere i negozi del territorio è uno dei compiti dell’associazione e ben volentieri siamo a fianco di “Pasqua con sorpresa”; che punta sulla sinergia e sul fare rete tra i commercianti. Con grande piacere offriamo il nostro contributo per promuovere e sostenere questa bella iniziativa lanciata dai commercianti di Merate. Ringrazio il Comune di Merate con cui in questi mesi abbiamo avuto diverse occasioni di confronto sia con il sindaco Mattia Salvioni che con l’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi”.

Proprio quest’ultimo conclude: “Siamo davvero soddisfatti per la collaborazione e il dialogo instaurati con i commercianti di Merate e con la Confcommercio Lecco. Abbiamo subito accolto la proposta dei commercianti: in poche settimane siamo riusciti a dare vita a “Pasqua con sorpresa!”. Come Comune sosteniamo l’iniziativa e daremo una mano a farla conoscere. L’obiettivo è continuare con queste proposte rendendole sempre più partecipate e coinvolgenti. L’amministrazione comunale di Merate già a Natale aveva lanciato il “Regalo sospeso”: noi vogliamo fare la nostra parte per sostenere e supportare i negozi di vicinato della nostra città”.

Ecco l’elenco dei 37 negozi aderenti l’iniziativa “Pasqua con sorpresa”

1. Boutique dell’angolo

2. Bakery coffee

3. Ottica Griff

4. Tony Spada strumenti musicali

5. Terry e Cris parrucchiere

6. Arco design arredamenti

7. Demy look abbigliamento

8. Farmacia Griffini

9. Tagliati per il successo parrucchieri

10. Ambient immobiliare

11. Lorenz Merate

12. La bottega

13. Ottica Diego Sala

14. Studio fotografico Punto Foto Merate

15. Sangiorgio calzature

16. Merceria Ripamonti

17. Animosi illuminazione

18. Linea abbigliamento

19. Pasticceria Albani

20. Gioielleria Ravasi

21. L’erboristeria

22. Spinaudio HiFi

23. Creme caramel abbigliamento

24. I Ferrari parrucchieri

25. Lady abbigliamento

26. Bottega della frutta

27. Mademoiselle beautè

28. Panificio Tamandi

29. La pasticceria di Comi

30. Ottica Consonni

31. Bellessere

32. Centro estetico Samuela

33. Regalcasa

34. La Pasteria

35. La Cicala libri

36. Merate tennis e padle center

37. Amica Boutique