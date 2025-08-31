Merate per lo Sport si rinnova e punta su salute, socialità e inclusione

Ricco il programma di attività stilato per il mese dello sport

Nuovo format e proposte per la rassegna che promuove lo sport

MERATE – Non un singolo evento bensì un progetto che ruota intorno alla salute, alla socialità e all’inclusione. Merate per lo sport cambia format spostandosi a settembre con una serie di iniziative che riempiranno tutto il mese, ma non la voglia di rappresentare un’occasione di condivisione e svago per tutti.

“Settembre è il mese europeo dello sport ed è il momento dell’anno che sancisce la ripartenza delle attività sportive. D’accordo con la consulta, abbiamo deciso di spostare in questo mese la rassegna con un programma molto ricco e ben costruito che si articola intorno a eventi e open day” ha spiegato il sindaco Mattia Salvioni.

A entrare nel vivo della programmazione è stato poi l’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi che ha voluto spendere anche due parole sul nuovo logo realizzato da Davide Stoppini, in cui intorno alla Torre, simbolo di Merate, dipinta con i colori simbolo della città, ruotano atleti impegnati in diverse discipline. “Partiamo il 6 settembre con la camminata dalla Torre al lago per pubblicizzare e informare sui gruppi di cammino, ripristinati da un anno con grande successo di partecipazione”.

Giovedì 11 settembre si terrà il primo dei tre incontri tematici, in programma in auditorium, dedicati allo sport e alle sue tante sfaccettature.

Alle 20.45 sarà proiettato il docufilm “Marmolada – Madre Roccia” con la presenza della meratese Iris Bielli, g

iovane promessa dell’alpinismo, che ha contributo ad aprire la nuova via alpinistica.

Il giovedì successivo, 18 settembre, sempre in auditorium, spazio a Merate incontra lo sport, con le testimonianze di uomini e donne di Sport. Sono previsti gli interventi del giornalista sportivo Luigi Garlando, delle cicliste Roberta Bonanomi e Imelda Chiappa, del tennista Nicolò Consonni e della nuotatrice Lisa Santonocito.

Sabato 20, nell’area esterna alla palestra delle scuole di via Manzoni, sarà possibile conoscere e provare lo sport inclusivo con sitting volley, baskin, calcio e atletica per non vedenti.

Giovedì 25 settembre, ultimo incontro tematico dedicato a sport e salute, con un focus su corpo, mente e alimentazione: la triade del benessere nello sport. A parlarne tre esperti, ovvero la psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, il medico dello sport Roberto Sala e il nutrizionista Carlo Stefanoni.

Infine sabato 27 settembre si terrà l’open day in piazza delle attività sportive con il galà dello sport, ovvero la premiazione dei migliori atleti di ciascuna società (e non più dello sportivo dell’anno, individuato dalla consulta dopo le apposite segnalazioni delle società). L’appuntamento con le dimostrazioni sportive sotto la Torre è dalle 15 alle 19 mentre alle 17.30 si terranno le premiazioni di chi ha raggiunto traguardi significativi nello sport.

Non solo. Dal 1° settembre si terranno gli open day delle società sportive come da calendario diffuso.