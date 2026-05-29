Merate, piazza don Minzoni si rifà il look: 120mila euro per asfaltature e nuovi alberi

Previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti

L’intervento, calendarizzato per agosto, punta a ottenere il contributo del bando del Distretto del commercio

MERATE – La riasfaltatura completa, il superamento delle barriere architettoniche, l’inserimento di nuove alberature e la creazione di un nuovo parcheggio riservato alle persone disabili. Sono gli obiettivi dell’intervento di manutenzione straordinaria previsto per piazza don Minzoni che l’amministrazione comunale intende effettuare nei prossimi mesi.

120mila gli euro necessari per la realizzazione del progetto che verrà candidato al bando del Distretto del commercio sperando di poter ricevere un contributo pari al 50% della spesa prevista.

“Realizzeremo i lavori in qualunque caso, anche qualora non dovessimo risultare vincitori del bando – precisa il sindaco Mattia Salvioni -. La piazza ha bisogno di un intervento di sistemazione considerato il grande utilizzo del parcheggio, situato di fronte al centro anziani Teodolinda e al parco giochi dei bambini”.

L’intenzione dell’amministrazione comunale, illustrata mercoledì sera in commissione Ambiente e Territorio, è quella di procedere con la posa di asfalto di colore rosso scuro – bordeaux per rendere più elegante la zona, provvedendo anche alla posa di nuovi alberi nelle aiuole presenti. “Se compatibile con la presenza delle bancarelle del martedì, vorremo posizionare degli alberi anche al centro della piazza così da garantire una maggiore ombra, soprattutto nei mesi più caldi”.

Non solo. Verranno eliminate le barriere architettoniche create dai gradini situati in corrispondenza della curva di accesso alla strada e rimodulata anche la rampa, a gradini ampi, che che collega al marciapiede situato ai lati del giardino del centro anziani.

“E’ un bel intervento di riqualificazione di una piazza importante e centrale della città, utilizzata anche per il mercato” conclude Salvioni, anticipando che l’intenzione è quella di effettuare i lavori ad agosto, in modo da non creare troppi disagi, visto il periodo di ferie, alle attività economiche che gravitano sulla piazza (in primis il mercato) e ai tanti fruitori del parcheggio.