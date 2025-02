Merate, più pulizia e decoro urbano: ecco le novità

Da oggi, lunedì 9 febbraio, al via una nuova organizzazione del servizio pulizia strade e raccolta rifiuti

L’obiettivo è garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti

MERATE – E’ partito stamattina, lunedì 9 febbraio, come anticipato dal sindaco Mattia Salvioni, il nuovo sistema di pulizia strade e raccolta rifiuti del comune che ha come obiettivo quello di garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti, migliorando la gestione del decoro urbano.

La riorganizzazione del servizio, effettuata dall’amministrazione comunale in sinergia con Silea, la società partecipata che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti, si contraddistingue per diversi punti qualificanti, su tutti quello dell’introduzione di due operatori dedicati allo spazzamento manuale del territorio.

“Gli operatori interverranno manualmente per garantire un maggiore livello di pulizia, soprattutto nelle aree più sensibili sia in centro che nelle frazioni” sottolinea l’assessora all’Ambiente Silvia Sesana, aggiungendo: “Il servizio di pulizia con l’operatore sarà garantito anche la domenica nelle vie principali del centro ed è prevista la modifica dei giorni dello spazzamento meccanizzato per ottimizzare il servizio”.

Il calendario aggiornato sarà disponibile sul sito di Silea, subito dopo la messa a regime dei servizi.

L’auspicio è che queste modifiche possano contribuire, insieme alla collaborazione di tutti i cittadini, a rendere più bella e pulita la città.