Merate. Polizia locale, nel 2025 in aumento le multe per sosta su parcheggi disabili

Il report dell’attività svolta dagli agenti della Polizia locale nel 2025

Pressoché stabile il numero di sanzioni elevate dai “ghisa” meratesi

MERATE – Poco meno di 3.500 multe elevate in un anno. E’ pressoché in linea con l’anno precedente il report complessivo delle sanzioni irrogate nel 2025 dagli agenti della Polizia locale.

Nel bilancio diffuso questa mattina, giovedì 9 aprile, dal sindaco Mattia Salvioni, affiancato dal neo comandante Ciro Scognamiglio, spicca il dato delle multe irrogate per la sosta sui parcheggi riservati alle persone invalide, pari a 103. Lo scorso anno, le contravvenzioni per l’articolo 158 del codice della strada si erano fermate a 27. Un boom di comportamenti scorretti, per di più a discapito delle persone diversamente abili, che fa sicuramente riflettere e pone degli interrogativi sui comportamenti tenuti dagli automobilisti.

Complessivamente le multe per divieto di sosta ammontano a poco meno di mille, mentre sono arrivate a circa 1.650 le contravvenzioni erogate dall’ausiliario della sosta per i parcheggi non regolari nelle aree di sosta a pagamento, contrassegnate dalle linee blu. In linea con l’anno precedente, le sanzioni per guida con auto senza revisione (127), con assicurazione scaduta (40), senza cintura (18) e con la patente scaduta (8).

Nel report della Polizia locale entrano anche le multe riguardanti la non corretta guida dei monopattini: 7 contravvenzioni sono state fatte per guida senza casco e/o sul marciapiede.

Complessivamente sono stati 14.646 i veicoli controllati nel corso dei dodici mesi dello scorso anno con 56 sinistri rilevati.

Nel computo spiccano anche l’attività penale con 10 comunicazioni di notizia di reato e 21 annotazioni di polizia giudiziaria e i posti di controllo sul territorio, pari a 869.

Da segnalare infine i servizi serali e i terzi turni svolti complessivamente per 29 volte, vigilia di Natale e ultimo dell’anno compresi.

Il sindaco Salvioni si è detto molto soddisfatto dell’attività svolta dagli agenti della Polizia locale sottolineando con fierezza che l’amministrazione comunale è riuscita a portare l’organico del comando di piazza degli Eroi a 12 persone, fronteggiando e rispondendo con celerità al turn over registrato nel 2025. Tra le novità, quella del nuovo comandante presentato sempre oggi in conferenza stampa.