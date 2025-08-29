Merate, riparte il gruppo di cammino: due gli orari previsti

Due gli orari previsti, il lunedì e il giovedì mattina
Riprendono le attività del gruppo di cammino interrotte per la pausa estiva
MERATE – Riprende lunedì, 1° settembre, dopo la pausa estiva, l’attività del gruppo di cammino di Merate. Per ora verrà mantenuto l’orario estivo, articolato su due mattinate, ovvero il lunedì e il giovedì con partenza alle 9.30 da piazza Don Minzoni, davanti al Centro anziani Teodolinda.
La partecipazione al gruppo è totalmente gratuita: è sufficiente aderire compilando il modulo di iscrizione, posto a disposizione anche in occasione di ogni camminata. La passeggiata per i sentieri di Merate, guidata da Walking Leader esperti, si svolge su un tracciato di 6-7 chilometri, percorsi in poco più di un’ora, secondo le capacità individuali, trattandosi di una attività di ginnastica cardiovascolare al di sotto della soglia di sforzo (si cammina chiacchierando) come da indicazioni della Ats Brianza che promuove il progetto, sostenuto dal Comune nell’ambito del programma Oms “Città Sane”.
Tra le iniziative di promozione della attività fisica previste per Merate per lo Sport, sabato 6 settembre è organizzata una camminata speciale con partenza alle 9.30 dalla piazza del Municipio a cui possono partecipare liberamente quanti volessero provare per la prima volta l’esperienza del gruppo di cammino.