Merate, riserva di Sartirana: 300mila euro per il ripristino dell’habitat a canneto

La Regione ha finanziato il progetto presentato nell’ambito dei Bando Laghi

L’intervento prevede la rimozione della vegetazione invasiva e il ripristino degli habitat umidi

MERATE – Un contributo da 300mila euro per finanziare il progetto per il recupero e l’ampliamento delle aree a canneto. E’ quanto si è visto riconoscere il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone che ha visto accolta dalla Regione la richiesta di contributo necessario per effettuare i lavori, dal costo complessivo di 355mila euro, per la rimozione della vegetazione invasiva e il ripristino degli habitat umidi.

Una necessità, quella del ripristino e della riqualificazione dell’habitat a canneto, emersa in tutta la sua urgenza durante la serata di presentazione dei primi dati, parziali, sul monitoraggio sull’avifauna commissionato all’Università degli studi di Milano – Bicocca (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra) dall’ente sovracomunale con sede a Cascina Butto.

In quell’occasione era emerso con chiarezza che, al di là del tema degli accessi e della fruizione dell’area, l’urgenza era quella di mettere in atto interventi volti a ristabilire il lago di Sartirana come zona umida, ripristinando la vegetazione elofitica per le popolazioni di acrocefali, migliarino e mantenendo le zone di alneta e cariceto come schermatura e nidificazione per nidi a terra.

Il contributo arrivato dal Pirellone nell’ambito del Bando Laghi sembra andare quindi proprio in questa direzione: la riserva del lago di Sartirana rientra tra i 14 interventi finanziati sui 27 presentati.